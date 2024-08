Napoli, Pistocchi boccia operazione Lukaku e sul web si scatena un vespaio

L'ex Mediaset traccia un parallelo con i precedenti bomber azzurri e spiega perché il belga è un investimento discutibile, i tifosi si ribellano

Mesi di tira e molla ma alla fine è stato acConte…ntato. Il tecnico del Napoli avrà il centravanti che aveva chiesto: fatta per Lukaku, convinto il Chelsea con una formula condivisa: ai Blues andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, ma nessun bonus. Il Napoli alla fine ha accettato di fare un’offerta per l’acquisizione a titolo definitivo di “Big Rom”. Adesso andranno definiti solo i dettagli ma manca solo l’ufficialità.

La trattativa col Chelsea

Il Chelsea ha sempre voluto vendere Lukaku a titolo definitivo, incassando tutto e subito. I londinesi, quindi, non sono mai stati entusiasti della proposta di pagamento in tre tranche inizialmente avanzata dal ds Manna: 7 milioni di euro per il prestito oneroso, 12 milioni per il riscatto obbligatorio nel 2025 e altri 12 milioni nel 2026. I dialoghi però sono proseguiti, ferma la volontà del belga di raggiungere a Napoli Conte. Alla fine il Napoli ha deciso di accelerare e chiudere l’affare ancor prima della risoluzione della delicata questione Osimhen.

Pistocchi boccia l’investimento Lukaku

L’affare ha ridato entusiasmo a una città depressa dopo la batosta di Verona ma c’è chi non esalta più di tanto l’operazione. E’ Maurizio Pistocchi che già aveva avuto modo di criticare Conte. L’ex Mediaet su X/twitter scrive: “Gli ultimi tre attaccanti centrali del Napoli sono stati: 1 Cavani pagato 17 mln€ all’età di 23 anni; 2Higuain pagato 37mln€ + 3 di bonus all’età di 26anni; 3. Osimhen pagato 70 mln€ all’età di 22 anni . Tre acquisti in prospettiva, tre giocatori sui quali veniva fatto un investimento tecnico ma anche economico. Considerando le modalità dell’acquisto di Lukaku – 30 mln€ + 15 per un giocatore di 31 anni, uno stipendio da 6.5mln€ per 3 anni-questo rischia di essere un investimento per l’immediato (leggi zona Champions) ma che non genera plusvalenze. A meno che la Saudi League non sia una destinazione già programmata …”.

I tifosi si ribellano sul web

Oltre ad aver dimenticato Milik (pagato 32 milioni all’Ajax) l’ex moviolista di Mediaset scatena un vespaio sul web. Tante le reazioni: “Ma precisamente un attaccante di livello internazionale, da 20 gol a stagione, nel 2024 esattamente quanto si paga? Quel canadese J.David del Lilla, 27 anni, (in scadenza) costa 35-40ml” e poi: “Cavani fu una scelta di Adl, Higuain un’occasione di mercato, Victor un investimento che ha dato i suoi frutti e Lukaku un obbligo di Antonio Conte” e anche: “Per me è una scelta sbagliata ma affidarsi a Conte significa anche questo. Adl lo aveva promesso e manterrà la parola. Spero si affianchi ad un giocatore prospettico”

C’è chi scrive: “Se devi risolvere delle questioni nell’immediato l’attaccante futuribile/giovane non è sempre una garanzia. Con Lukaku entrano in gioco anche altri discorsi come quello che è sempre stata una richiesta di Conte, forse l’unica vera richiesta di Conte anche per firmare col Napoli..” e poi: “Pare che siano 30 + il 30% sulla futura rivendita. Senza altri bonus. Se è così non sembra un acquisto folle. Oltretutto è ciò che vuole l’allenatore. Direi che va bene così” e anche: “Non credo che Higuain arrivato al Napoli a 26 anni fosse un centravanti di prospettiva, visto che si alternava a Benzema! C’è gente che ha pagato €117 mln più €90mln di ingaggio in 3 anni per un 31enne per provare a vincere subito la Champions e l’acquisto venne osannato dai media…”

Il web è scatenato: “Lukaku è coetaneo di Harry Kean, preso dal Bayern la scorsa stagione per 100 milioni di euro. Secondo me è sotto considerato Lukaku. Ha 31 anni, ma Inter e Milan prendono Dzeko, Arnautovic, Sanchez, Taremi, Giroud, Ibrahimovic, Morata… Lukaku è sotto consideratissimo” e anche: “Alla fine però i prospetti sono andati tutti via e da quanto si sa il prezzo di Lukaku sarà 30 milioni più il 30% su futura rivendita. Importante è che sia ciò che serve a Conte per poter sviluppare la sua idea di gioco. Ti pare?”, oppure: “Conte deve vincere mica fare plusvalenze” e infine: “Sono contento che il presidente spenda tutto ciò che ha, anche i soldi che gli hanno regalato per la prima comunione”