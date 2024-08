Napoli-Lukaku, Conte può sorridere: si sblocca la trattativa col Chelsea! E Maresca apre all’arrivo di Osimhen

Finalmente buone notizie per Conte, che dovrebbe riabbracciare il proprio pupillo Lukaku dopo che il Napoli ha trovato l'intesa col Chelsea. Chi potrebbe fare il tragitto inverso è invece Osimhen

Dopo una lunghissima telenovela, sembra esserci finalmente stata la svolta decisiva nella trattativa che dovrebbe portare Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte a Napoli. Decisivo il rilancio del club partenopeo, che è arrivata a spingersi fino a 30 milioni di euro più bonus per l’acquisto a titolo definitivo del centravanti belga. Resta ancora da decifrare invece il futuro di Victor Osimhen, che potrebbe approdare propio al Chelsea, il qui allenatore ha ammesso che potrebbe arrivare un nuovo numero nove.

Napoli, finalmente si sblocca l’arrivo di Lukaku

Alla fine Antonio Conte sembra destinato finalmente a riabbracciare Romelu Lukaku. Dopo una lunga trattativa che dura da inizio mercato, Giovanni Manna ha trovato l’intesa per il trasferimento di Big Rom dal Chelsea, dove è un esubero indesiderato, al Napoli, dove riabbraccerà l’allenatore salentino, con il quale ha vissuto forse il momento più alto della sua carriera ai tempi dell’Inter, quando vinse uno scudetto da protagonista assoluto.

Le cifre

Lukaku dovrebbe trasferirsi al Napoli a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro, con il Chelsea che otterrà anche il 30% dell’incasso di una futura rivendita. L’attaccante belga dovrebbe invece firmare un contratto da più di 6 milioni di euro all’anno che lo legherà al club partenopeo per le prossime tre stagioni.

Osimhen, Maresca apre all’arrivo di un nuovo centravanti

Nonostante l’imminente arrivo di Lukaku, il destino di Victor Osimhen è tutt’altro che definito. Destinato da tempo a lasciare il Napoli, l’attaccante nigeriano non ha ancora trovato una squadra disposta a venire incontro alle richieste del club partenopeo (100 milioni). La svolta potrebbe però arrivare proprio dal Chelsea, da tempo interessato al giocatore. Il nuovo tecnico dei Blues, Enzo Maresca, durante una conferenza stampa ha infatti aperto all’arrivo di un nuova punta: “Non abbiamo necessità di acquistare tanto per farlo, ma solo per migliorarci. Se ci sarà la possibilità di prendere un numero nove che ci migliori, ci proveremo”.