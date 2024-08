Napoli: Osimhen al Chelsea diventa un caso politico e “religioso” in Nigeria, Maresca non scopre le carte

Victor Osimhen è sempre più ai margini del progetto Napoli ma la sua cessione non si sblocca e ora in Nigeria c’è chi gli sconsiglia di andare al Chelsea: “Ucciderai la tua carriera”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Victor Osimhen è sempre più un caso. Poco più di un anno fa l’attaccante nigeriano regalava, con il gol a Udine, al Napoli la vittoria del terzo scudetto. Ora invece fa da spettatore pagato alle gare degli azzurri. Contratto milionario per lui solo qualche mese fa con la promessa di una cessione che però per il momento fa fatica a concretizzarsi e in Nigeria la sua situazione diventa una sorta di caso politico e religioso.

L’intervento del capo religioso

Uno dei leader della chiesa nigeriana, Elijah Ayodele, ha pubblicato un video ripreso anche da ESPN Africa in cui parla anche del possibile passaggio di Victor Osimhen al Chelsea e in cui fa una predizione poco fortunata per l’attaccante in caso di passaggio ai Blues: “Voglio darti un veloce consiglio Osimhen ed è quello di non andare al Chelsea. Se vai al Chelsea non riuscirai a brillare e ucciderai la tua carriera. Se va al Chelsea, forse non dovrebbe neanche essere chiamato in nazionale, è una cosa che andrebbe rivista”.

Chelsea, Maresca non si scopre

Il Chelsea sta lavorando con grande attenzione all’operazione Osimhen ma per il momento non sembra voler scoprire le sue carte. Il club inglese spinge per arrivare al giocatore ma nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico Enzo Maresca non si scopre sull’argomento: “Non parlo dei giocatori di Atletico Madrid (in riferimento al caso Joao Felix, ndr) e Napoli. Il club sa esattamente cosa penso del mercato e spero che prima che la finestra di mercato finisca potremo portare altri giocatori in gruppo”.

Il PSG torna alla carica

La cessione di Victor Osimhen potrebbe sbloccare l’intero mercato del Napoli. Antonio Conte ha mandato messaggi chiari alla società dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Mantova in Coppa Italia: le richieste del tecnico pugliese sul mercato sono state disattese fino a questo momento. Il Chelsea continua a insistere per il nigeriano inserendo anche Lukaku nell’affare ma la trattativa sembra in fase di stallo. Nelle ultime ore sembra essere tornato alla carica anche il PSG per il giocatore dopo che gli approcci di qualche settimana fa non sono andati a buon fine. Una situazione che resta da risolvere nello spazio di pochissimo tempo, altrimenti il clima tra Conte e la società potrebbe diventare decisamente complicato.