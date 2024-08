Napoli, la missione inglese di Manna dà i suoi frutti: preso Gilmour, ora in canna i colpi Lukaku e McTominay

Manna vola in Inghilterra e il mercato del Napoli si sblocca: dopo Neres, ecco il nazionale scozzese del Brighton Billy Gilmour. E si punta anche all'addio di Osimhen.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La missione inglese di Manna inizia a dare i suoi frutti. In attesa di sbloccare l’operazione Lukaku, sempre più vicino, il Napoli ha chiuso per Billy Gilmour del Brighton, altro calciatore inseguito da settimane.

Napoli, il mercato si sblocca: la missione di Manna

La pesante sconfitta col Verona ha imposto al club partenopeo di dare un’accelerata al mercato in entrata indipendentemente dalle operazioni in uscita. Preso David Neres, ieri il ds arrivato dalla Juventus è volato in Inghilterra per regalare a Conte tre calciatori: Gilmour, Lukaku e McTominay. E, magari, riuscire a piazzare in extremis Osimhen al Chelsea o all’Arsenal. Prima di fiondarsi su Big Rom – quanto manca un centravanti al Napoli! – Manna si è concentrato sull’acquisto di Gilmour, 23enne centrocampista del Brighton e nazionale scozzese.

Gilmour-Napoli, finalmente ci siamo: i dettagli dell’affare

Come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Napoli ha di fatto ottenuto l’ok dal Brighton per l’acquisto di Billy Gilmour. Restano da limare gli ultimi dettagli di un’operazione da 17-18 milioni di euro, bonus inclusi. Il club azzurro sta già pianificando il viaggio del calciatore in Italia e le sue visite mediche all’inizio della prossima settimana. Ora si può dire: primo rinforzo a centrocampo per Conte, costretto a reintegrare Gaetano per la sfida col Bologna così da fronteggiare l’emergenza numerica del reparto.

Lukaku e McTominay gli altri obiettivi, il punto su Osimhen

Il prossimo obiettivo da definire nel più breve tempo possibile è Lukaku, che non vede l’ora di indossare l’azzurro e mettersi a disposizione di Conte. Dopo un lungo tira e molla dovuto soprattutto alla mancata cessione di Osimhen, Napoli e Chelsea stanno finalmente per trovare la quadra. L’affare potrebbe essere chiuso sulla base di 30-35 milioni da pagare in due anni, mentre al gigante belga andranno 6,5 milioni per tre anni. Infine, McTominay: il centrocampista scozzese è in uscita dal Manchester United, che, però, chiede 30 milioni di euro. Manna ci proverà fino alla fine, ma la sensazione è che il suo arrivo sia legato alla partenza di Osimhen. Chissà che per il nigeriano non si riapra la pista Chelsea, mentre l’Arsenal finora non ha affondato il colpo.