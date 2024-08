Napoli, Conte non arriva a Natale? Zazzaroni e la sorprendente rivelazione sul tecnico e De Laurentiis

Clima rovente in casa partenopea, tra voci di dimissioni dell'allenatore o di clamoroso esonero da parte del presidente: il direttore del Corriere dello Sport fa chiarezza.

Il campionato del Napoli non poteva cominciare peggio. Sconfitta netta nel punteggio e disarmante nella prestazione per gli azzurri a Verona, soprattutto nel secondo tempo. Sul banco degli imputati Antonio Conte, apparso estremamente deluso e addirittura rassegnato al termine del match. Il tecnico, che già prima della partita del Bentegodi aveva sottolineato i ritardi della società in sede di mercato, per qualche autorevole addetto ai lavori potrebbe non durare a lungo sulla panchina partenopea. Troppo forti le personalità del tecnico e del presidente De Laurentiis perché non si arrivi a uno scontro.

Conte e De Laurentiis ai ferri corti? Zazzaroni spiega tutto

Ma è proprio così? Davvero quello tra Conte e ADL è un binomio “impossibile”? Intervenuto in diretta nel corso della trasmissione “Tutti convocati”, Ivan Zazzaroni ha fatto il punto della situazione smentendo categoricamente un possibile divorzio tra l’ex Ct della Nazionale azzurra e il club partenopeo. Sia le dimissioni sia un clamoroso esonero, infatti, sono da escludere allo stesso modo. “Se Antonio Conte non arriva a Natale? Non scherziamo, chi dice che non ci arriva è gente che beve”, la colorita espressione utilizzata dal direttore del Corriere dello Sport. “Questa cosa semplicemente non esiste”.

I problemi del Napoli e l’esigenza di rigenerare il gruppo

Per ‘Zazza’ la ricostruzione del Napoli è un’operazione lunga e articolata e non è un caso che Conte abbia sottoscritto un triennale lo scorso giugno, al momento di accettare la panchina del Napoli. “C’è un lavoro di rifondazione che purtroppo associata al nome di Antonio crea problemi, perché tutti pensano che arrivi lo Scudetto. La realtà – ha sottolineato Zazzaroni – è che contro il Verona abbiamo visto dieci undicesimi della squadra che l’anno scorso ha fatto molto male. Non è tutto. Sapete il tecnico cosa ha trovato nello spogliatoio? Un gruppo di anime morte su cui non è ancora riuscito a incidere”.

Napoli, dal mercato la soluzione ai guai: servono rinforzi

Per Zazzaroni la soluzione per uscire dal guado è sotto gli occhi di tutti: servono rinforzi, facce nuove, calciatori estranei alle dinamiche vissute dal club e dallo spogliatoio negli ultimi mesi turbolenti. “Antonio Conte ha bisogno di anime nuove per mettere dentro qualcosa di suo“, la considerazione del direttore del Corsport. “Comunque meglio prendere lo schiaffo forte subito, magari così si sveglia anche la società. Tutti si aspettano il litigio con De Laurentiis, ma Conte in conferenza ha detto delle cose giuste e vere. Non pensava che ci fossero così tanti problemi”.