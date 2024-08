Sindaco di Bacoli attacca Conte: peggio del peggior Mazzarri, la smetta di piangere, cosa è venuto a fare? Bufera sul web

Josi Gerardo della Ragione, primo cittadino del comune flegreo, scatena la polemica sui social con una durissima lettera aperta indirizzata al tecnico

Nel 2015, a soli 28 anni, divenne il sindaco più giovane d’Italia dopo essere stato eletto primo cittadino di Bacoli, primo comune in provincia di Napoli a nord ovest della penisola flegrea che comprende le antiche località greco-romane di Baia, Fusaro e Miseno. L’esperienza non durò molto ma ci riprovò nel 2019, venendo eletto con oltre il 60% delle preferenze. Da allora ad oggi Josi Gerardo Della Ragione è sindaco di Bacoli ma anche grande tifoso del Napoli e dopo il disastro di ieri a Verona ha scritto una lettera aperta a Conte su Facebook.

La disfatta del Napoli e le parole di Conte

Su come abbia perso il Napoli al Bentegodi e sulla due giorni di sfoghi di Conte, tra la conferenza di vigilia a Castelvolturno e le durissime parole nel post-partita – in cui è apparso avvilito e preoccupato – si è detto e letto di tutto ma al sindaco di Bacoli le sfuriate del tecnico non sono piaciute.

Il sindaco di Bacoli attacca Conte

Scrive su Facebook Josi Gerardo Della Ragione: “Buonasera, mister. Allora, meglio chiarirci subito. Sappiamo benissimo che lo scorso abbiamo chiuso al decimo posto. “E mo’ c’amma fa’?”. Ma lei pensa davvero che resteremo qui ad ascoltare questa litania per tutto il campionato? Lei, mister, cosa è venuto a fare? Doveva pretendere una rosa completa (o pseudo tale) prima dell’inizio del campionato. Non ci è riuscito. Doveva dare un po’ di carattere ad una squadra insolente. Indolente. Indecente. Niente. Nulla cosmico. Il Napoli, dopo il primo goal preso, si è liquefatto. Doveva svegliarli. Ed invece dormono, tutti. Anche più di prima. Abbiamo assistito ad un secondo tempo allucinante. Peggio del peggior Mazzarri, del peggior Garcia, del peggior Calzona. Per non parlare dei cambi, tutti in ritardo. Si dirà. “I giocatori questi sono”. Vero. Una rosa imbarazzante. Ha ragione. Ma è lei che deve esigere che la società faccia presto. Lei. Noi, possiamo poco. Noi, tifiamo”.

La lettera continua: “E poi, in tutta onestà. Questo alibi ha senso anche contro questo Verona? Non era il Bayern, il Real Madrid, il Manchester City. Era, con tutto il rispetto, il Verona. Questo Napoli ha una rosa peggiore di chi, pochi giorni fa, perdeva in Coppa Italia contro il Cesena? Questo Napoli ha uno scarto di 3 goal contro una squadra che lo scorso anno si è salvata per miracolo? Mister, meglio chiarirci subito. Noi ci affidiamo a lei, se lei si fa sentire. Ma la smetta di propinarci, ad ogni tonfo, la storiella del decimo posto. Cambi disco. Faccia l’Antonio Conte che conosciamo. Urli con i superiori. E la smetta di piangersi addosso. Lo scempio di oggi è anche colpa sua. Un’ultima cosa. Dica ai suoi ragazzi che dovrebbero vergognarsi. Perché l’obiettivo, per noi napoletani, non è vincere a tutti i costi. Anzi. Ma vogliamo tornare a vedere la maglia sudata, i volti incazzati e gli occhi rabbiosi. Chiedete scusa. Ed onorate la maglia. Solo questo. Almeno questo. Napoli chiede rispetto”.

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano i commenti: “Giusto signor sindaco! Sono stati vergognosi e anche il mister non mi ha convinto per niente. Sembra anche lui assefuatto ad una situazione paradossale!” e anche: “Troppo presto giudicare dopo una partita di certo non è stato un bell’esordio. Non mi è piaciuta la conferenza stampa di sabato dove l’allenatore ha usato parole come servano piu anni per formare un gruppo…l’impressione che si stia parando il sedere se le cose non andranno per il meglio nel breve” e poi: “ho una domanda: Conte e De Laurentis, quando hanno fatto i colloqui, di che cavolo si sono messi a parlare? Della migliore frittura di pesce a Napoli? Io mi rifiuto di crederci che Conte non sapeva la situazione, cosi come non credo che De Laurentis abbia mentito a Conte sul mercato bloccato”.

C’è chi scrive: “Sono i giocatori che non hanno gioco di squadra. Non hanno tattica. Sbagliano i passaggi, non sanno stoppare bene un pallone, prima di passare la toccano anche 4/5 volte, l’allenatore non c’entra, sono loro.. i giocatori che non riescono a fare squadra. Inzaghi pure non era più buono perché l’Inter non riusciva a vincere, invece l’anno scorso hanno dominato la Classifica… Eppure i giocatori erano gli stessi” e poi: “Siete tifosi di serie B . Alla prima difficoltà, sparate a zero su tecnico e giocatori. Non ci voleva molto a capire che questa è una squadra da decimo posto, largamente incompleta nei tre reparti. I campionati non si vincono con un buon tecnico, ma con una buona squadra” e ancora: “Nell’intervista post-gara ha chiesto umilmente scusa e si è assunto le responsabilità per un secondo tempo che non si può neanche valutare. Detto questo, dalla prossima partita vogliamo vedere grinta e passione e chi non vuole far l’uomo può farsi da parte. A noi, come dice il sindaco, interessano il cuore e l’amore per la maglia. Il risultato non è tutto se in mezzo al campo si è buttato il sangue. Già abbiamo vissuto un’annata senza amore”

Il web è scatenato: “Abbiamo visto una continuazione del campionato finito a maggio. Ma questi giocatori danno ogni tanto uno sguardo alla bacheca che conserva il ricordo di un titolo che li nomina campioni solo due anni fa? Cosa pensano? Stiamo ingannando un popolo che ci ha amato o lo abbiamo illuso una sola stagione?” ma anche: “Caro sindaco io la ammiro molto per ciò che fa x il suo paese. SI LIMITI A QUELLO buona giornata” e infine: “Ma ora la colpa sarebbe di Conte? Ma quanto siete ridicoli con questi post.. la squadra è scarsa punto può venire anche Guardiola non cambia nulla”.