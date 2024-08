Napoli, Lukaku: spunta un like al post di Ferdinand contro il Chelsea. Ma l’arrivo da Conte non si sblocca

Lukaku dichiara guerra al Chelsea con la speranza di lasciare quanto prima Londra e volare a Napoli per ritrovare Conte: il punto su una trattativa infinita

E, ora, Lukaku dichiara guerra al Chelsea. In attesa che si sblocchi definitivamente la trattativa col Napoli, Big Rom si fa sentire sui social con un like galeotto al post di Rio Ferdinand contro i blues. La rottura è totale, l’addio – però – non ancora scontato.

Lukaku contro il Chelsea: che cosa ha scritto Rio Ferdinand

Rio Ferdinand, leggenda del calcio inglese ed ex difensore del Manchester United, si è schierato contro il Chelsea per come il club ha londinese ha agito nei confronti di Sterling, non convocato in occasione della sfida di Premier persa in casa 2-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola. “Trattamento selvaggio da parte del Chelsea. Per quale motivo? Per creare sicuramente problemi nel loro stesso spogliatoio?” ha scritto Ferdinand. L’esclusione dell’esterno offensivo finito anche in orbita Juventus ha destato parecchio rumore, ma non stupisce poi così tanto. Già, i blues vantano un organico XXL con addirittura 17 esuberi, tra cui Lukaku. Che si è lasciato scappare un like indicativo dell’atmosfera che aleggia sulla sponda blue del Tamigi.

Tanta voglia di Napoli, ma l’affare col Chelsea non decolla

Nelle settimane scorse il gigante belga ha lasciato intendere chiaramente qual è la sua volontà: indossare la maglia azzurra del Napoli. Sempre via social, infatti, ha più volte apprezzato i post legati ad Antonio Conte con cui ha intenzione di ricongiungersi dopo l’esperienza condivisa ai tempi dell’Inter. Pur essendo in lista di sbarco, però, il club partenopeo non è ancora riuscito a trovare la quadra con il club della capitale inglese. ‘Colpa’ soprattutto di Osimhen, che ha in mente solo il Paris Saint-Germain, bloccando il mercato in entrata di un Napoli che è già con l’acqua alla gola dopo la batosta subita a Verona.

Missione Lukaku, il Napoli non aspetta più Osimhen?

In Inghilterra scrivono che il Chelsea ha rifiutato l’ultima offerta degli azzurri: 5 milioni per il prestito e 25 per l’obbligo di riscatto. I blues non vorrebbero scendere sotto i 40 milioni, tuttavia nel capoluogo campano si respira un clima di fiducia per chiudere un’operazione che è diventata un autentico tormentone di mercato. A tal proposito, un assist potrebbe essere arrivato proprio dalla disfatta del Bentegodi. Il pesante ko ha messo in evidenza che Conte non può giocare senza centravanti, per cui i partenopei sono pronti a rivedere l’offerta per regalare quanto prima Lukaku all’ex ct della Nazionale. Anche senza aspettare l’addio di Osimhen.