Juventus, scoppia caso Sterling: arriva comunicato dei legali del giocatore del Chelsea

L'esterno inglese non convocato per la sfida contro il City, Maresca replica: "Scelta tecnica". Potrebbe trattarsi di una strategia di mercato?

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Scoppia il caso Sterling in casa Chelsea. L’attaccante dei Blues, recentemente al centro di voci di mercato che lo accostano alla Juventus, è stato escluso dalla gara d’esordio in Premier League contro il Manchester City, persa con il risultato di 0-2. La decisione di tenere fuori il giocatore giamaicano ha sollevato non poche polemiche, tanto che i legali di Sterling hanno diffuso un comunicato ufficiale per chiedere chiarimenti sulla scelta del club. Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha risposto al comunicato ai microfoni di Sky Sport UK.

Chelsea, il comunicato dei legali di Sterling

Di seguito, il comunicato dell’ufficio stampa di Sterling: “Raheem Sterling è sotto contratto con il Chelsea per i prossimi tre anni. È tornato in Inghilterra con due settimane di anticipo per l’allenamento individuale e ha avuto un pre-campionato positivo con il nuovo manager, con il quale ha sviluppato un buon rapporto di lavoro. Si impegna, come sempre, a dare il massimo per il Chelsea e per i suoi tifosi, che stima moltissimo”.

Proseguendo: “Vista la sua inclusione nella squadra ufficiale del club nel pre-partita di questa settimana, ci aspettavamo che Raheem partecipasse in qualche modo alla partita di questo fine settimana. Come squadra, abbiamo sempre avuto un dialogo positivo e fiducia da parte del Chelsea per quanto riguarda il futuro di Raheem al club, quindi speriamo di ottenere chiarezza sulla situazione. Fino ad allora, continueremo a sostenere il desiderio di Raheem di iniziare la nuova stagione in modo positivo”.

La risposta dell’allenatore Maresca

Ko all’esordio per il Chelesa di Maresca nel match contro il Manchester City, deciso dalle reti di Haaland e Kovacic. Nell’intervista pre-partita, proprio il tecnico dei Blues ha chiarito la scelta della mancata convocazione di Sterling: “Sinceramente non ho visto il comunicato. Non ho nulla da dire, se non che si è trattato di una decisione tattica, niente di più”.

Juventus-Sterling, lo scenario

Negli ultimi giorni, sul taccuino di Cristiano Giuntoli è apparso proprio il nome di Raheem Sterling, considerato uno dei tanti esuberi nella rosa extra del Chelsea. Il club bianconero ha sondato la possibilità di uno scambio tra l’attaccante giamaicano e Federico Chiesa, considerato fuori dal progetto della Juventus. L’operazione, però, non è andata a buon fine a causa di divergenze sulle valutazioni dei giocatori e sugli ingaggi.

Nonostante ciò, non è escluso che il club inglese possa fare un ulteriore tentativo per il numero 7 ex Fiorentina, ma solo se prima riuscirà a trovare una sistemazione per Sterling. La mancata convocazione del giocatore giamaicano ha quindi alimentato le speculazioni di mercato, suggerendo che i Blues potrebbero essere intenzionati a cederlo nelle ultime settimane di trattative.