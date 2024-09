Juventus, dall’ex De Sciglio la frecciata in vista della gara con l’Empoli

Durante la presentazione con la squadra toscana, il difensore ha espresso il suo malumore per essere finito fuori dal progetto bianconero

Il 14 settembre, alla ripresa della serie A dopo la sosta per la Nations League, la Juventus si troverà ad affrontare Mattia De Sciglio: presentato oggi dall’Empoli, il difensore ha scoccato una frecciata verso la dirigenza bianconera.

Juventus, l’ex De Sciglio pronto a esordire con l’Empoli

Mattia De Sciglio è pronto per debuttare con la maglia dell’Empoli. L’ex terzino della Juventus farà il suo esordio in maglia azzurra proprio contro i bianconeri, nella partita in programma al Castellani il 14 settembre, alla 4a giornata di serie A, dopo la sosta per la Nations League. Presentato oggi ufficialmente dal club toscano, De Sciglio non ha nascosto la sua delusione per essere stato escluso dal nuovo progetto tecnico della Juventus.

De Sciglio e la delusione per essere stato escluso dalla Juventus

“Sapere di essere fuori dal progetto Juventus è stato un colpo non da poco per me – ha dichiarato De Sciglio – Non sapere quale sarebbe stata la destinazione, con una famiglia e una figlia piccola e non sapere certe risposte mi dispiaceva. Ho una responsabilità, la cosa più importante è che stiano bene loro. Questo periodo è stato difficile da gestire, ma per fortuna ho l’esperienza giusta. Io pensavo solo ad allenarmi per me stesso”.

De Sciglio pronto a sfidare la Juventus da ex

Co l’avvicendamento tra Massimiliano Allegri e Thiago Motta l’addio di De Sciglio è apparso scontato a molti dei tifosi della Juventus: il 31enne terzino era un fedelissimo del tecnico toscano, mentre il nuovo progetto dell’italo-brasiliano prevede esterni difensivi con altre caratteristiche, più adatti a giocare la palla e a impostare la manovra da dietro. Ora De Sciglio incontrerà la Juventus proprio nella sua prima gara con l’Empoli: l’idea di affrontare il suo passato non lo spaventa. “Affrontare la mia ex squadra alla prossima è solamente una motivazione ulteriore”, ha aggiunto il 32enne difensore, il cui cartellino è stato per 7 anni di proprietà della Juve.