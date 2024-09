Juventus, Di Canio feroce con Vlahovic: "Hai capito che non sei al Pinnetto?"

L'attaccante serbo è al centro delle critiche per l'esultanza provocatoria dopo la doppietta contro il Genoa. Il club di Sky ci va giù pesa

L’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, è finito al centro delle polemiche dopo la sua esultanza durante la partita contro il Genoa. Dopo aver segnato due gol, il centravanti bianconero ha rivolto un gesto verso la telecamera, accompagnato dal messaggio “parlate ora”, che non è affatto passato inosservato. Questo atteggiamento ha scatenato un acceso dibattito al Club di Sky Sport con Paolo Di Canio che si è espresso con parole molto dure nei confronti del giocatore.

Di Canio contro Vlahovic: “Gesto da giocatore piccolo”

L’ex calciatore biancoceleste, Paolo Di Canio, ha criticato aspramente il comportamento di Vlahovic, affermando: “Il suo gesto è da giocatori piccoli e non da Juventus. Potrebbe essere un gran bel giocatore. Questo atteggiamento non è da grande giocatore in questo momento. Ti comporti così contro il Genoa, la squadra più disastrata del campionato e a porte chiuse. Non ha fatto una doppietta in uno scontro diretto. Lui porta una maglia non importante, di più… non gioca con il Pinnetto”.

Di Canio, l’invito a Vlahovic a fare di più

Di Canio ha proseguito la sua critica, sottolineando ciò che si aspetta da un giocatore del calibro di Vlahovic: “Sei Vlahovic, fammi due-tre doppiette e poi puoi farmi tutti i gesti che vuoi. Non con il Genoa, che è stata poco più di un’amichevole. Deve essere messo nelle condizioni migliori per lui per fare gol. La Juve deve verticalizzare. Così ha dimostrato di saper fare gol”.

Vlahovic ritrova il gol dopo un mese difficile

Nonostante le critiche dei tifosi, la partita contro il Genoa è stata comunque una svolta per Dusan Vlahovic. Dopo tre 0-0 consecutivi della Juventus nelle precedenti giornate e oltre un mese senza segnare, l’attaccante serbo è riuscito a sbloccarsi. La sua doppietta, realizzata con un rigore e un preciso tiro di sinistro su assist di Koopmeiners, ha messo fine al periodo difficile e gli ha permesso di ritornare al centro dell’attenzione.

La prestazione del ‘Ferraris’ potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per il serbo, che ha vissuto un avvio di stagione tutt’altro che brillante. La doppietta di Vlahovic contro il Genoa ha acceso ancora di più i riflettori sull’attaccante bianconero che spera di lasciare alle spalle le critiche e dimostrare il suo vero valore dopo le bocciature di Allegri nella precedente stagione.