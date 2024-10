Juventus, su Pogba il club ha deciso la linea da adottare: gli scenari

Come finirà tra il centrocampista e il club bianconero dopo le parole del francese? Due le possibilità, ma con una certezza: bisogna fare presto

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Pogba apre alla Juventus, ma la Juventus non apre a Pogba. Nonostante il francese, che tornerà in campo a marzo dopo la riduzione della squalifica per doping da parte del Tas di Losanna, abbia confessato di voler giocare ancora in bianconero, il club ha già deciso: sarà addio.

Juventus-Pogba: nessuna chance di permanenza

Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che descrive i due scenari possibili in merito al futuro lontano dalla Mole Antonelliana di Pogba. Ma partiamo dalle ragioni della separazione. Innanzitutto il francese fa parte di un progetto che non esiste più e che ha portato alle partenze dei vari Chiesa, Szczesny, Alex Sandro e Rabiot.

Quindi, la questione economica, che stride con la rivoluzione estiva attuata dalla Juve. I nuovi innesti come Koopmeiners e Douglas Luiz non superano i 5 milioni netti d’ingaggio, mentre il Polpo, che nell’ultimo anno per via della squalifica ha percepito il minimo salariale (duemila euro al mese) così come stabilito dal contratto collettivo, è legato alla Signora da un contratto fino al 2026 da 8 milioni netti più 2 di bonus. Infine, l’incognita legata alle sue condizioni: già prima dell’inattività imposta dalla squalifica, Pogba di fatto non si era quasi mai visto in campo a causa di continui problemi fisici.

La Juventus sa già cosa fare: ecco i due scenari

Le parole d’amore del centrocampista ex Manchester United lasciano il tempo che trovano, perché ormai il club bianconero ha preso la sua decisione. Secondo quanto riferisce la Rosea, le parti erano al lavoro per raggiungere un accordo di divorzio prima della sentenza del Tas di Losanna. E i discorsi non sono certo stati accantonati in seguito alla riduzione della squalifica.

L’obiettivo è raggiungere quanto prima l’intesa con l’entourage di Pogba, ma se ciò non dovesse avvenire, la Juventus ha pronta l’alternativa: procedere con la risoluzione unilaterale dell’accordo, facendo leva sull’inadempienza contrattuale dovuta ai 18 mesi di squalifica.

Bisogna fare presto: dove potrebbe giocare Pogba

Non si dovrà aspettare più di tanto per venire a conoscenza della prossima squadra del 31enne di Lagny-sur-Marne. È infatti nell’interesse di tutti trovare una soluzione prima della riapertura del mercato di gennaio, così da consentire al giocatore di poter tornare in campo con una nuova squadra.

Al momento l’ipotesi più probabile è che Pogba finisca in Mls, dove ha diversi estimatori. Il suo nome è stato accostato al Los Angeles FC, dove militano i connazionali Lloris e Giroud, e nelle ultime ore è spuntato anche l’Inter Miami di Messi e Suarez.

.