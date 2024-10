Juventus, Pogba vuole restare e manda un messaggio a Motta: “Tornerò più forte”

Il centrocampista ha parlato del rientro previsto a marzo e dichiarato di puntare a giocare ancora con i bianconeri: “Sono pronto anche a rinunciare a dei soldi”

Paul Pogba crede fortemente di poter dire la sua nella nuova Juventus di Thiago Motta, una volta scontata la squalifica per doping: in una lunga intervista alla Gazzetta il francese ha lanciato un messaggio a Thiago Motta.

Juventus, Pogba si prepara a tornare in campo

“Sarà un nuovo Pogba”. Così il centrocampista francese apre la sua intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale parla del suo rientro in campo che avverrà a squalifica per doping scontata, nel mese di marzo. “Un Pogba più affamato, più saggio e più forte – aggiunge il centrocampista – . Mi sono allenato da solo con i preparatori in questo anno e sono pronto a tornare alla normalità nel 2025. Ho soltanto un desiderio, giocare a calcio”.

Juventus, Pogba si sente ancora bianconero

Pogba non parla dei dirigenti quando gli chiedono del rapporto con la Juventus, ma fa capire di sentirsi ancora pienamente un membro dello spogliatoio bianconero. “L’amore dei tifosi non è mai mancato – le parole del centrocampista – . Con i tesserati della Juve non potevo avere contatti per questioni legali. Tanti compagni del passato e attuali mi hanno sempre sostenuto. Cuadrado mi chiamava ogni due giorni e mi faceva sempre ridere. Dybala mi ha mandato molti messaggi. E poi Vlahovic, McKennie, Weah, Kean… Non me ne aspettavo così tanti, anche perché ognuno di noi ha i propri problemi nella vita quotidiana”.

Juventus, il messaggio di Pogba a Thiago Motta

E alla Juventus di Thiago Motta farebbe comodo uno come Pogba? Considerate le difficoltà di Douglas Luiz, l’uomo che avrebbe dovuto trascinare il centrocampo bianconero, probabilmente sì. Il centrocampista, intanto, fa capire di essere pronto a mettersi a disposizione di Motta.

“Non ho avuto modo di vederlo e parlarci – dice il giocatore del tecnico italo-brasiliano -, ma arriverà questo momento. Io penso di tornare pronto per allenarmi e giocare con la Juve. Io adesso sono un giocatore nella Juve. Nella mia testa c’è soltanto questo oggi. Non devo parlare io, parlerà il campo e poi Thiago Motta giudicherà con i suoi occhi, in base a quello che vedrà. Le chiacchiere sono belle, ma io voglio giocare e nella Juve e nella Francia voglio essere il migliore”.

Juventus, Pogba pronto a ridursi lo stipendio

Le motivazioni di Pogba sono altissime: il centrocampista fa capire che sarebbe pronto anche a ridursi lo stipendio per continuare a giocare nella Juventus. “Io sono disposto a rinunciare anche a dei soldi pur di giocare ancora nella Juve. Voglio tornare”. “Che percentuale ho di giocare con la Juve? Non dipende tutto da me, ma anche dai progetti della Juve e da come mi alleno. Io mi voglio mettere a livello degli altri per stare al passo con la squadra di Thiago Motta: ora la realtà è che sono un giocatore della Juve e mi preparo per giocare nella Juve”.