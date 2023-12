Chi è Vasilije Adzic: età, ruolo e quanto costa il talento bloccato dalla Juve

Giuntoli piazza il primo colpo di mercato, con un occhio al futuro: la storia del montenegrino che sta incantando mezza Europa e che la Juventus si è assicurata.

28-12-2023 11:17

Dopo aver toccato con mano la definitiva consacrazione di Kenan Yildiz, protagonista a Frosinone con la prima squadra, la Juventus continua a lavorare per regalarsi un futuro tanto importante quanto sostenibile. Grazie a un blitz nelle ultime ore, Cristiano Giuntoli si é assicurato il giovane talento montenegrino Vasilije Adzic. Di seguito i dettagli e le cifre dell’affare con il Buducnost e il percorso di crescita pensato per lo stesso Adzic, tra età, storia e caratteristiche del nuovo acquisto bianconero.

Vasilije Adzic alla Juventus, accordo raggiunto: cifre e dettagli

Non solo presente in casa Juventus. In attesa di capire come verranno rimpiazzati Paul Pogba e Nicoló Fagioli nel mercato di gennaio, il direttore Giuntoli alimenta la linea verde studiata dal presidente Ferrero e dalla neo dirigenza della Vecchia Signora. In ottica futura, infatti, approderà alla Continassa il talentuoso Vasilije Adzic, ragazzo classe 2006 già protagonista nel massimo campionato montenegrino con i colori del Buducnost.

Trattativa che aveva subito solo un banale rallentamento ad inizio dicembre, per via del concreto inserimento del Bologna di Joe Saputo. Il blitz di ieri, però, ha premiato la Juve, capace di convincere in tempi brevi l’entourage del calciatore e il club di appartenenza: circa 5 milioni di euro, tra base fissa e bonus, e una percentuale sulla futura rivendita nelle casse della società che ha lanciato la stella montenegrina, che sottoscriverà un contratto pluriennale. Visite mediche in programma la prossima settimana e definitivo arrivo in Italia a giugno 2024, dopo aver completato la stagione in corso nel Buducnost. A 18 anni compiuti, avrà modo di aggregarsi alla Juve Next Gen e di giocare subito in un campionato professionistico italiano, allenandosi spesso con Danilo e compagni durante la settimana.

Chi è Vasilije Adzic: età, ruolo, storia e caratteristiche del calciatore

Nato il 12 maggio 2006, Adzic sarà presto un nuovo calciatore della Juventus. Considerato uno dei talenti più importanti del calcio europeo, ha già messo a referto due presenze nelle qualificazioni della Champions League e della UEFA Conference League, realizzando ben 9 reti da quando veste la casacca della prima squadra del Buducnost. Quest’anno, 19 apparizioni e 5 gol per il 17enne montenegrino, soffiato al Bologna nelle scorse ore.

Adzic è ampiamente nel giro della nazionale U21 del suo Paese, grazie alla quale ha attirato su di sé le attenzioni dell’area scouting bianconera. Si tratta di un giocatore alto 1.85m, capace di interpretare il ruolo di esterno offensivo e e di agire come seconda punta, alle spalle di un centravanti più strutturato fisicamente. Fantasia e qualità a disposizione dei compagni, con la capacità di legare centrocampo e attacco con sorprendente facilità. Virali i suoi video sul web, tra skills e grandi giocate.

Attualmente, il ragazzo ha un contratto con il Buducnost fino al 2025, con opzione di rinnovo biennale, ma ciò non rappresenterà un problema per la compagine piemontese. Giuntoli ha messo sul piatto un accordo fino a giugno 2029.

La Juve Next Gen deve salvarsi anche per Adzic

In Serie C, non è stato un girone d’andata facile per i ragazzi di Brambilla, fermi in zona playout al giro di boa della regular season 2023-24. La Juve Next Gen non può permettersi di retrocedere perché non potrebbe iscriversi al massimo campionato dilettante, essendo nata e costruita per i Pro. L’U23 bianconera può andare in B, ma non in Serie A, ma mantenere la categoria diventa fondamentale pensando alla crescita e all’evoluzione dei giovani talenti presenti alla Continassa.

Tra questi, ci sarà anche il classe 2006 Adzic, che raggiungerà Torino a giugno 2024, una volta passata la soglia della maggiore età. L’idea della Juve é quella di inserirlo nel progetto tecnico della Next Gen, consentendogli di seguire il cammino fatto da Yildiz, fino al suo stabile inserimento in prima squadra.