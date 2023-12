Juventus, dietro il boom di Yildiz i consigli della leggenda Del Piero

L’agente del giocatore ha svelato che dietro la crescita del talento turco andato in rete contro il Frosinone ci sarebbero anche le parole dell’ex numero dieci bianconero

27-12-2023 10:26

Tutti pazzi per Kenan Yildiz. La rete al Frosinone ha definitivamente rivelato il talento del giovane della Juventus, elemento su cui i bianconeri intendono puntare anche in futuro. L’agente del giocatore ha svelato che le parole dell’ex leggenda della Juve Alex Del Piero sono state fondamentali per la crescita del 18enne turco.

Juventus, finalmente il momento di Yildiz

Subito in gol – e che gol – alla prima da titolare in campionato, Kenan Yildiz ha confermato da tempo quello che si dice di lui, ovvero che la Juventus ha pescato dal Bayern Monaco uno dei talenti più puri del calcio internazionale degli ultimi anni. Qualche tifoso avrebbe voluto vedere Yildiz in campo più spesso, mentre Massimiliano Allegri ne ha finora centellinato l’utilizzo nonostante il 18enne attaccante avesse già esordito e segnato con la sua nazionale in questa stagione. Da Yildiz, però, mai una polemica o una parola fuori posto: un comportamento sul quale hanno incise anche le parole di una leggenda della Juventus.

Juventus, il retroscena su Yildiz e Del Piero

L’agente di Yildiz, Hector Peris Ros, ha infatti rivelato a Tuttosport che dopo la rete al Frosinone il 18enne turco è stato contattato addirittura da Alex Del Piero. “Già da tempo loro due sono in contatto direttamente – ha dichiarato il procuratore di Yildiz -. Si sono persino sentiti dopo il gol di Frosinone che Yildiz aveva provato tante volte in allenamento. Kenan conosce il valore di Del Piero alla Juventus e ha ascoltato i suoi consigli: immagina e sogna un cammino così”.

Yildiz alla Juventus a lungo

Prelevato a parametro zero dalle giovanili del Bayern Monaco nel luglio del 2022, Yildiz ha molti estimatori a livello europeo. Lui, però, sta bene alla Juventus e non ha intenzione di lasciare il bianconero, come spiegato anche dall’agente. “Yildiz si prepara da quando è piccolo per diventare un top – le parole di Peris Ros -. Lui è venuto qui per fare gol così, ma soprattutto per trionfare, per vincere campionati e Champions League: me lo immagino qui fra 10 anni”.

Juventus, il fantasista ruolo preferito da Yildiz

Per l’agente, anche la collocazione tattica di Yildiz è chiara. “Se la Juventus vuole un numero dieci, Yildiz è il numero dieci – ha concluso Peris Ros -: questo è il suo ruolo, è un ragazzo che fa innamorare. Lui è una combinazione perfetta fra l’estro del padre turco che per lui è un grande esempio e la disciplina della mamma tedesca: sa perfettamente quello che vuole”.