Frosinone-Juventus, moviola: Il giallo pesante e i dubbi sul fuorigioco

La prova dell’arbitro Mariani allo Stirpe analizzata ai raggi X, il fischietto di Aprilia ha ammonito nei 90' di gara solo due giocatori bianconeri

24-12-2023 05:46

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Costante la crescita dell’arbitro Mariani, scelto da Rocchi per Frosinone-Juventus, gara di prima fascia. Il fischietto della Sezione AIA di Aprilia conta 141 caps in Serie A con 64 affermazioni dei club di casa, 53 per quelli in trasferta, 24 match chiusi in parità. In questa stagione aveva già collezionato 5 presenze da cui emerge un perfetto equilibrio: 2 successi per parte e 1 gara senza vincitori. Da segnalare che nella Serie A 2023-2024 ha sanzionato 2 calci di rigore (entrambi per i locali) e comminato 3 espulsioni (2 contro i giocatori di casa, 1 contro quelli in trasferta) ma come se l’è cavata ieri allo Stirpe?

I precedenti di Mariani con Juventus e Frosinone

Erano 15 i precedenti della Juve con Mariani nel campionato di Serie A: i bianconeri hanno ottenuto 11 vittorie e due pareggi, perdendo due volte (28 gol fatti e 8 subiti). L’ultimo incrocio con la Vecchia Signora risale a qualche settimana fa quando al Meazza di Milano terminò col successo per 1-0 sui rossoneri. Solo due, invece, i precedenti dell’arbitro con il Frosinone: un successo e un pari per i ciociari (3 reti all’attivo e 0 al passivo).

Mariani ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Di Monte, con Minelli al Var e Pagnotta all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di Allegri: 21’ pt Cambiaso (J), 43’ pt McKennie (J); recuperi: 3’ pt; 5’ st.

Frosinone-Juventus, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Sei i falli commessi dal Frosinone e ben 12 quelli dalla squadra di Massimiliano Allegri. Non a caso, infatti, gli unici due cartellini gialli sono stati ai danni di giocatori bianconeri, McKennie e Cambiaso. Per l’esterno italiano si tratta di un’ammonizione pesante: era diffidato e salterà la prossima partita di Serie A, quella contro la Roma. Al 42’ contatto Bremer-Brescianini in area bianconera, leggere proteste ciociare ma non è rigore. All’89’ Vlahovic su assist di Iling-Junior si invola da solo verso la porta di Turati e firma il 3-1. Ma la rete è annullata dal VAR per fuorigioco. Decisione corretta. Promosso dunque Mariani per Frosinone-Juventus.