Grazie per aver seguito la diretta scritta di Frosinone-Juventus 1-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:39

Nel prossimo turno, trasferta breve per il Frosinone che andrà a Roma ad affrontare la Lazio. Per la Juve c'è invece il big match casalingo di domenica sera contro la Roma, ultima partita di Serie A del 2023.14:39

Quarta vittoria nelle ultime cinque trasferte per gli uomini di Allegri che la spuntano ancora una volta di misura. Per il Frosinone invece quella di oggi è la seconda sconfitta allo Stirpe dopo quella di agosto con il Napoli. Gli uomini di Di Francesco rimangono a quota 19 in classifica, momentaneamente con sette lunghezze sul terz'ultimo posto.14:37

Reazione di grande carattere dei bianconeri che, dopo aver chiuso il primo tempo sull'1-0, vengono infilati da Baez a inizio ripresa e solo una prodezza di Szczesny su Harroui li salva dal 2-1 avversario. I padroni di casa poi si disuniscono, subiscono prima la traversa di McKennie e poi la rete decisiva di Vlahovic, entrato a gara in corso. Per gli uomini di Di Francesco finisce la striscia di sette partite utili casalinghe mentre la Juve si porta a un solo punto dall'Inter, impegnato alle 18 con il Lecce.14:33

90'+6' Triplice fischio di Mariani. La Juve espunga lo Stirpe 2-1.14:29

90'+5' Fallo in attacco di Cheddira su Bremer. Sono quasi finite qui tutte le speranze del Frosinone.14:28

90'+5' Milik recupera palla a ridosso dell'area avversaria e serve Rabio, il francese cerca la porta avversaria col mancino ma spedisce la palla in curva.14:28

90'+4' Vlahovic tiene palla in bandierina dalla parte opposta e guadagna una rimessa laterale preziosissima per i suoi.14:27

90'+3' McKennie respinge in fallo laterale il tiro dalla bandierina, poi Soulé cerca un compagno libero sul secondo palo ma non ci riesce.14:27

90'+2' Calcio d'angolo per il Frosinone, lo guadagna Gelli.14:25

90'+1' Rimangono vive le speranze del Frosinone dopo la rete annullata a Vlahovic ma sembra essere finita la benzina.14:25

90' Cinque minuti di recupero.14:24

89' Iling serve Vlahovic nello spazio, il serbo si presenta in area di rigore e batte Turati sul primo palo col mancino. Mariani prima convalida, poi annulla con l'aiuto del VAR che certifica il fuorigioco del numero nove bianconero.14:41

89' Sembra essersi disunita la squadra di Di Francesco che ora fatica anche a fare più di due passaggi consecutivi.14:22

87' Palleggio prolungato dei bianconeri nel campo avversario a cercare di evitare qualsiasi rischio in questo finale di gara.14:21

86' Crampi per Bremer che si accascia a terra. Sono finiti i cambi per la Juve quindi il brasiliano dovrà per forza di cose stringere i denti.14:19

85' Il Frosinone non riesce più a costruire azioni degne di nota, sembra mancare lucidità agli uomini di Di Francesco, demoralizzati anche dal gol di Vlahovic.14:18

83' Si aprono altri spazi per la squadra di Allegri che potrebbe approfittarne per chiudere definitivamente il match.14:16

81' GOL! Frosinone-JUVENTUS 1-2! Rete di Vlahovic. McKennie crossa in area dalla destra, Vlahovic stacca perfettamente a centro area e piazza la palla dove Turati non può arrivare. Bianconeri di nuovo avanti.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic14:16

80' Numero di Soulé al limite dell'area bianconera, il seguente destro dell'argentino non è però efficace e si spegne a fondo campo.14:14

79' Sostituzione Frosinone: Baez non ce la fa, entra Kvernadze al suo posto.14:12

78' Preme la Juve, Nicolussi apre a sinistra per Iling che crossa in area dove Lusuardi alza la palla in corner.14:11

77' E' Baez il giocatore rimasto a terra, l'uruguaiano non sembra in condizioni fisiche perfette ed è costretto a uscire temporaneamente dal campo per ricevere le cure dei propri sanitari.14:11

76' TRAVERSA JUVE! I bianconeri giocano nonostante un uomo del Frosinone a terra, cross dalla sinistra di Rabiot, deviato, McKennie sale in sforbiciata e centra in pieno la traversa a Turati battuto.14:09

75' Weah al cross dalla destra, la difesa di casa respinge, poi Gatti commette fallo di mano e vanifica l'opportunità offensiva dei suoi.14:08

72' MIRACOLO SZCZESNY! Soulé serve Harroui in orizzontale al limite dell'area, il centrocampista di origine marocchina calcia a giro centrando la porta ma Szczesny ci arriva con la punta delle dita salvando i suoi.14:06

71' Allegri sceglie di sbilanciarsi con Weah a destra, Di Francesco opera invece due cambi ruolo su ruolo.14:04

69' Sostituzione Frosinone: fuori anche Garritano, dentro Harroui.14:03

69' Sostituzione Frosinone: esce Kaio Jorge, entra Cheddira.14:03

69' Sostituzione Juventus: fuori Cambiaso, dentro Weah.14:02

68' La difesa della Juve allontana, Gelli è il primo ad arrivare sul pallone per toccarlo all'indietro verso Turati. C'è anche il fallo di Rabiot sul centrocampista ex Albinoleffe.14:02

68' Lusuardi ruba palla a centrocampo e lancia Kaio Jorge in profondità, Bremer recupera e tocca la palla in calcio d'angolo.14:01

66' Bremer abbatte Kaio Jorge da dietro e rischia il giallo. Mariani lo redarguisce verbalmente.14:00

66' Rabiot arriva sul fondo a sinistra e mette la palla in area piccola dove Turati è però reattivo nell'intervento per farla sua.13:59

65' Sinistro improvviso di Danilo dalla distanza, il brasiliano colpisce male e spedisce la palla a una decina di metri dalla porta di Turati.13:58

64' Juve ancora in pressione a ridosso dell'area avversaria, gli uomini di Allegri stanno spendendo molto per riportarsi in vantaggio.13:58

63' VLAHOVIC! Sponda di Milik per Vlahovic che calcia rasoterra col mancino da pochi passi ma trova la figura di Turati a negargli il gol!13:56

62' Gelli prosegue la propria gara. Intanto sono saliti i decibel allo Stirpe col pubblico di casa che crede nell'impresa.13:56

60' Gelli rimane a terra dopo un contrasto con Iling-Junior. Sanitari ciociari in campo.13:54

59' Vlahovic cerca la porta da posizione defilata, palla murata in calcio d'angolo.13:52

59' Taclke monumentale di Monterisi che ferma Iling-Junior poco prima dell'ingresso in area di rigore, il Frosinone era molto sbilanciato in avanti e stava rischiando.13:52

58' OCCASIONE FROSINONE! Schema su calcio piazzato, Soulé si porta la palla sul destro e scaglia in tiro insidioso che esce di pochissimo alla destra di Szczesny.13:51

57' Cambiaso atterra Gelli, punizione per il Frosinone sulla propria trequarti offensiva.13:50

56' Allegri si gioca subito tre cambi per dare una scossa alla propria squadra, trafitta a sorpresa dalla prima rete in A di Baez.13:49

55' Sostituzione Juventus: esce l'autore del gol bianconero Yildiz ed entra Vlahovic.13:48

54' Sostituzione Juventus: fuori anche Kostic, dentro Iling-Junior.13:48

54' Sostituzione Juventus: fuori Locatelli, dentro Nicolussi Caviglia.13:47

51' GOL! FROSINONE-Juventus 1-1! Rete di Baez. Verticalizzazione improvvisa di Monterisi per Baez che brucia Kostic e batte Szczesny col piatto destro rasoterra. Fiammata del Frosinone che vale il pareggio.



Guarda la scheda del giocatore Jaime Báez13:46

50' Fallo in attacco di Milik. Avvio di secondo tempo continuamente interrotto da irregolarità sul terreno di gioco.13:43

49' Rabiot al tiro dalla distanza, palla sporcata che finisce tra le braccia di Turati.13:42

48' Gran lavoro di Milik nel cerchio centrocampo, palla difesa tra due avversari e fallo conquistato.13:41

46' Inizio di secondo tempo ritardato di qualche secondo per la presenza sul terreno di gioco di un giardiniere che non si era minimamente accorto dell'ingresso delle due squadre.13:39

46' Si ricomincia!13:38

La Juve chiude avanti la prima frazione grazie alla perla di Yildiz, realizzata al 12'. I bianconeri dopo il vantaggio lasciano l'iniziativa al Frosinone che però arriva al tiro solo quattro volte, senza mai impensierire Szczesny. Da segnalare il giallo a Cambiaso, che salterà Juve-Roma per squalifica, e l'infortunio di Alex Sandro. Un infortunio anche tra le fila dei padroni di casa, che aggrava ulteriormente una situazione già complicata tra squalifiche e problemi fisici, con Lirola costretto a uscire e lasciare spazio a Baez.13:26

45'+4' Duplice fischio di Mariani. Si va al riposo sull'1-0 per la Juventus.13:22

45'+3' Kostic-Rabiot-Kostic sul lato corto dell'area avversaria, il serbo prova il servizio per Milik a centroarea ma trova la respinta in corner degli avversari.13:21

45'+2' L'attaccante del Frosinone, oggi abbastanza in ombra, si rialza senza problemi e riprende il proprio posto al centro dell'attacco.13:21

45'+2' Kaio Jorge a terra dolorante dopo un contatto col connazionale Bremer.13:20

45' Tre minuti di recupero.13:19

45' Soulé viene chiuso da Cambiaso al momento del cross, rimessa dal fondo per la Juventus che rifiata dopo un largo tratto di partita di marca ciociara.13:18

44' Gelli pennella sul secondo palo per Lusuardi che la tocca di testa ma trova la successiva deviazione di Kostic a mandare la palla in calcio d'angolo.13:18

43' Ammonito McKennie dopo un'entrata irruenta su Soulé.13:16

42' Brescianini a terra in area di rigore dopo l'ingresso in area dalla sinistra. Mariani indica solamente calcio d'angolo per i padroni di casa.13:16

39' Juventus ancora pericolosa, sempre sulla fascia sinistra. Milik apre per Kostic che però calcia altissimo da posizione defilata.13:13

38' Mc Kennie respinge il corner di Soulé, poi Garritano guadagna rimessa laterale in zona offensiva per i suoi.13:12

37' Ancora Soulé, stavolta tocca in profondità per Baez che guadagna corner col cross dalla riga di fondo.13:11

36' Soulé prima prova il cross dalla destra, poi calcia forte in area piccola, chiamando Szczesny all'intervento per togliere la palla da una zona pericolosissima.13:10

34' DANILO! Il difensore brasiliano ci arriva di testa sul corner di Kostic ma non trova la porta.13:07

33' Milik al cross dalla sinistra, Garritano la tocca in corner sul secondo palo.13:06

32' Locatelli scivola e si accartoccia sul pallone a centrocampo, impedendo la giocata a Gelli. Il pubblico di casa protesta ma Mariani lascia proseguire.13:06

30' Sostituzione Frosinone: esce Lirola, entra Jaime Baez.13:04

30' Problema fisico anche per Lirola che non sembra in grado di proseguire. Altra tegola sulla difesa del Frosinone, già ridotta all'osso per le assenze di Marchizza, Oyono e Okoli.13:04

29' Milik si presenta in area di rigore e prova il dribbling a rientrare per calciare di destro. Mariani ferma però tutto per fuorigioco del polacco.13:13

29' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina bianconero.13:02

28' Ripartenza Juve gestita da Yildiz e Kostic, il serbo prova il cross teso dalla sinistra ma viene chiuso in corner.13:01

27' Sostituzione Juventus: fuori Alex Sandro per infortunio, dentro l'ex di turno Federico Gatti.13:00

26' Problemi per Alex Sandro che è costretto a lasciare il campo. Juve in dieci mentre si prepara Gatti per l'ingresso in campo.13:00

25' Azione in velocità dei padroni di casa, Garritano pennella in area per Kaio Jorge che viene anticipato di un soffio. Corner per gli uomini di Di Francesco.12:59

23' Cross dalla sinistra di Lusuardi, Lirola viene anticipato da Alex Sandro ma i ciociari rimangono in zona offensiva.12:57

22' Barrenechea calcia a giro col destro cercando il sette, palla fuori di poco ma sotto l'attento sguardo di Szczesny.12:55

20' Mariani estrae anche il giallo per Cambiaso che era diffidato e salterà dunque Juventus-Roma.12:54

20' Soulé verticalizza per Gelli, trattenuto alle spalle da Cambiaso. Mariani assegna un calcio di punizione da posizione interessante per il Frosinone.12:55

19' Il Frosinone si affaccia in area bianconera con Gelli che si trascina però la palla a fondo campo.12:52

16' Altra magia di Yildiz che illumina a sinistra per Kostic, il serbo controlla male al momento dell'ingresso in area e sciupa una buona opportunità per presentarsi a tu per tu con Turati.12:50

15' Gli uomini di Di Francesco non sembrano in grado di reagire, la Juve rimane sul pezzo pronta a portarsi sul doppio vantaggio.12:49

12' GOL! Frosinone-JUVENTUS 0-1! Rete di Yildiz. Turati sbaglia il rinvio sulla pressione di Milik, recupero alto dei bianconeri con Kostic, Yildiz ne salta due in un colpo solo sul lato corto dell'area avversaria e fulmina il portiere di casa col destro basso sul primo palo. Primo gol in A per il turco.



Guarda la scheda del giocatore Kenan Yildiz12:47

11' Frosinone in affanno e Juventus che tiene il piede sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio.12:44

10' Juve in pressione al limite dell'area del Frosinone, Locatelli si ritrova sui piedi un cross di Cambiaso deviato di testa e calcia dal limite, trovando un'altra respinta della difesa di casa.12:43

7' Mc Kennie colpisce di testa su corner, palla altissima sopra la traversa di Turati.12:41

7' OCCASIONE JUVENTUS! Mc Kennie vola via sulla destra, entra in area e crossa basso in area piccola per Milik, anticipato dall'intervento miracoloso di Romagnoli in tackle.12:40

5' Errore di Danilo in fase di impostazione e rimessa regalata al Frosinone. Il dato sul possesso palla pende quasi totalmente dalla parte dei ciociari, con la Juve pronta a far male in ripartenza.12:39

3' Fase di studio prolungata tra le due squadre, nessuna ha finora provato ad affacciarsi dalle parti del portiere avversario.12:37

1' PILLOLA STATISTICA: Kenan Yildiz diventa il terzo giocatore nato dal 2005 in poi a iniziare un match da titolare in questa Serie A (dopo A.Ibrahimovic e V.Carboni) e diventa il primo giocatore in assoluto nato dal 2004 in poi a giocare una gara dal 1' con la maglia della Juventus in A.12:43

Si comincia!12:34

Senza Chiesa per infortunio, Allegri sceglie, a sorpresa, di panchinare Vlahovic per schierare una quasi inedita coppia formata da Milik e Yildiz. Rabiot, recuperato, guiderà il centrocampo con McKennie e Locatelli. Confermati sulle fasce rispetto a Genova Cambiaso e Kostic. C'è un cambio anche nel trio davanti a Szczesny dove Gatti lascia spazio ad Alex Sandro, con lui ci saranno Bremer e Danilo.12:18

Di Francesco conferma il modulo che ha ben figurato nel clamoroso 4-0 rifilato al Napoli in Coppa Italia ma cambia alcuni effettivi. Tra i pali torna Turati, lo squalificato Okoli viene sostituito da Romagnoli con Monterisi e Lusuardi, all'esordio da titolare in campionato, confermato da braccetto sinistro. Sulle corsie esterne Garritano viene spostato a sinistra con Lirola che si riprende la destra relegando Kvernadze in panchina. In mezzo al campo c'è Gelli con Barrenechea. In attacco si rivede Kaio Jorge con Cheddira inizialmente in panchina, alle sue spalle agiranno Soulé e Brescianini.12:19

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 3-5-2 per Allegri. Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cambiaso, Mc Kennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Milik, Yildiz. Pinsoglio, Perin, Crespi, Gatti, Vlahovic, Iling-Junior, Miretti, Weah, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge.12:08

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE: uomini di Di Francesco in campo col 3-4-2-1. Turati - Monterisi, Romagnoli, Lusuardi - Lirola, Barrenechea, Gelli, Garritano - Soulé, Brescianini - Kaio Jorge. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Bidaoui, Cheddira.12:05

Dirige il match Mariani con Del Giovane e Di Monte ad assisterlo. Quarto uomo Minelli. In sala VAR ci sono Marini e Pagnotta.12:02

Si apre al Benito Stirpe il programma del sabato della giornata pre-natalizia di campionato. Il Frosinone, capace sin qui di cogliere 17 dei propri 19 punti davanti ai propri tifosi, ospita una Juventus desiderosa di recuperare il terreno perso dall'Inter nel turno precedente e di allungare ulteriormente sul Milan. Partita particolare per diversi giocatori dei ciociari, approdati nel team guidato da Di Francesco in prestito proprio dai bianconeri. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:02

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Juventus, gara valida per la 17esima giornata di Serie A.11:55