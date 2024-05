Inter, Cuadrado riesce a far arrabbiare juventini e nerazzurri: il post che fa discutere

Il cursore di fascia colombiano ha sollevato un nuovo vespaio dopo la vittoria della Coppa Italia degli uomini di Allegri: cosa è successo

Juan Cuadrado è di nuovo al centro delle polemiche. Dopo aver salutato la Juve dopo otto stagioni ed essersi trasferito all’Inter, scatenando le prime reazioni contrariate da parte dei tifosi bianconeri, il colombiano è tornato a far discutere: nel corso dei festeggiamenti per lo scudetto ha saltato con i supporter nerazzurri al classico coro di scherno agli acerrimi rivali.

Adesso ha fatto arrabbiare entrambe le parti. Come? Commentando uno dei post attraverso cui cui la Juventus ha celebrato sui social la vittoria della quindicesima Coppa Italia.

Cuadrado “applaude” la Juve per la vittoria della Coppa Italia

Tra i commenti dei sostenitori della Vecchia Signora sotto ai post celebrativi pubblicati dalla Juve dopo il successo per 1-0 a Roma contro l’Atalanta, nell’ultimo atto della kermesse tricolore, non è passata inosservata l’emoji con due mani che applaudono utilizzata da Cuadrado. Impossibile sapere se si trattasse di un complimento sincero o di uno sfottò dopo la vittoria dello scudetto, di certo tanto è bastato per innescare una serie di reazioni stizzite senza distinzione di colori. Un modo singolare per mettere d’accordo tutti: contrariati sia i tifosi dell’Inter sia quelli della Juventus.

Cuadrado e i festeggiamenti con l’Inter: l’ira dei tifosi Juve

La prima stagione di Cuadrado all’Inter è stata condizionata dagli infortuni, ma il cursore di fascia si è subito legato ai suoi nuovi compagni di squadra con cui ha festeggiato lo scudetto senza stare troppo a pensare ciò che i suoi ex tifosi si attendevano che facesse: ha mostrato la seconda stella con orgoglio; come detto, ha saltato al coro “chi non salta juventino è!”. Tanto è bastato ai tifosi della Juve per far chiedere, attraverso una petizione, che il suo nome scomparisse dal J-Museum.

Cuadrado, lo striscione dei tifosi dell’Inter e il contratto in scadenza

Non va dimenticato che non meno complesso è stato il rapporto con i tifosi dell’Inter, che l’estate scorsa lo accolsero con lo striscione: “Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare”. Ne è passata di acqua sotto i ponti dall’epoca. All’attivo solo 9 presenze e due assist in campionato e due presenze in Champions League. Il contratto di Cuadrado in scadenza e in attesa di capire se verrà rinnovato, non essendoci né opzioni di prolungamento né clausole nel vincolo stipulato un anno fa, per il momento si continua a parlare di lui più per vicende legate alle schermaglie che al calcio giocato.