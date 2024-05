Inter, Lautaro e Marotta non si sbilanciano sul rinnovo: cosa manca per l'accordo

Le parole del Toro e dell'amministratore delegato nerazzurro al Premio Gentleman Fair Play: ampia disponibilità a raggiungere l'intesa, ma la fumata bianca non arriva ancora.

Lavori in corso. Gli agenti di Lautaro Martinez e l’Inter continuano a discutere, a mediare, a cercare la quadra. Ma l’accordo per il rinnovo di contratto non c’è ancora. Lo hanno confermato il Toro e il deus ex machina del mercato nerazzurro, Beppe Marotta, nel corso dell’annuale cerimonia del Premio Gentleman Fair Play, presso la Scuola Militare ‘Teuliè’: l’argentino ha vinto la “torretta d’oro” di San Siro, il Premio Gentleman dell’Inter.

Lautaro, le parole sul rinnovo con l’Inter

Stiamo lavorando, speriamo di trovare l’accordo“, le parole del capocannoniere della Serie A. Quindi sul percorso con l’Inter: “Sono contento e orgoglioso di quello che sto facendo nella mia carriera. Ringrazio sempre i miei compagni, lo staff e tutti i tifosi che sono sempre al nostro fianco. Non mi aspettavo tutto questo, ma ho lavorato tanto. Dobbiamo continuare così”. A fare il punto sul rinnovo è stato lo stesso attaccante argentino, sollecitato sull’argomento. Un tema che, del resto, non sta a cuore soltanto a Lautaro, ma a tutti i tifosi dell’Inter. Novità significative rispetto agli ultimi giorni non ce ne sono, se non che l’intesa non è stata ancora perfezionata. ““, le parole del capocannoniere della Serie A. Quindi sul percorso con l’Inter: “. Ringrazio sempre i miei compagni, lo staff e tutti i tifosi che sono sempre al nostro fianco. Non mi aspettavo tutto questo, ma ho lavorato tanto. Dobbiamo continuare così”. Marotta replica al Toro: “Non ci sono problemi” Marotta, che ha ostentato tranquillità e ottimismo, sulla falsariga delle dichiarazioni dei giorni precedenti degli altri dirigenti dell’Inter: “Rinnovo? La risposta l’ha data lui, ha indicato noi, Ausilio. Tra noi e i nostri giocatori – ha sottolineato l’amministratore delegato dell’Inter – non ci sono problemi perché il gran comun denominatore è la voglia di continuare con noi, è un sentimento di grande valore che ci porterà, spero con grande facilità, a raggiungere l’accordo”. Insomma, la fumata è ancora grigia ma ci sono i margini perché possa diventare bianca. Quindi le parole disulla falsariga delle dichiarazioni dei giorni precedenti degli altri dirigenti dell’Inter: “Rinnovo? La risposta l’ha data lui, ha indicato noi, Ausilio. Tra noi e i nostri giocatori – ha sottolineato l’amministratore delegato dell’Inter – non ci sono problemi perché il gran comun denominatore è lache ci porterà, spero con grande facilità, a raggiungere l’accordo”. Insomma, la fumata è ancora grigia ma ci sono i margini perché possa diventare bianca.

