Sassuolo-Inter, i tifosi di Juventus e Milan contro Marotta: “Aiuta l'amico Carnevali”

Le due sconfitte in campionato dell'Inter sono arrivate contro il Sassuolo e sui social divampa la polemica: Marotta finisce sul banco degli imputati. Anche Dumfries nel mirino

Seconda sconfitta in campionato per l’Inter. E sempre contro il Sassuolo. Bottino pieno per i neroverdi contro i freschi campioni d’Italia, che non hanno avuto rivali nel corso della stagione. Ma sui social divampa la polemica. Nel mirino ancora una volta finisce Beppe Marotta.

L’Inter perde ancora col Sassuolo. E scoppia la polemica

L’Inter concede sei punti al Sassuolo e sui social i tifosi delle altre squadre puntano il dito contro Marotta. In particolare, l’ad nerazzurro è accusato di aver aiutato “l’amico” Giovanni Carnevali, tra l’altro testimone di nozze del collega, a rientrare in corsa per la salvezza. “E chi l’avrebbe mai detto eh?! Pazzesco” ironizza su X Ivan BiancoNeroJ. Sui social non si contano i commenti, che fanno seguito alle polemiche legate all’hashtag #MarottaLeague più volte rilanciato nel corso della stagione dagli anti-interisti per i presunti ‘aiutini’ arbitrali ricevuti dalla squadra di Inzaghi.

Marotta e Carnevali nella bufera: che cosa sta succedendo

“Comprare Frattesi a 40 milioni senza pagare? 6 punti, una vittoria in trasferta, unica squadra ad aver vinto A+R. #ComeLaJuve #Marotta” commenta Teolly. “Scontato che Marotta gli avrebbe regalato i 3 punti. Speriamo che il Dio del calcio faccia in modo che siano inutili” rincara ‘Maestri Mattia #JA50N’. “L’amico Marotta che aiuta l’amico Carnevali: tutto alla luce del sole” aggiunge Michele. “Stavolta Marotta ha fatto il favore a Carnevali. Dopo una vita da succursale, una serata da padrone per gli emiliani” continua Giuseppe. “Il capolavoro di Marotta sarà salvare il Sassuolo” chiosa Federico. Insomma, l’impresa degli emiliani contro i campioni d’Italia quasi scivola in seconda piano sui social.

Dumfries, che disastro: l’olandese sul banco degli imputati

Il gol di Laurienté grazie al quale il Sassuolo ha mandato al tappeto l’Inter è arrivato in seguito a una clamorosa dormita di Dumfries, che si è lasciato scippare il pallone da Doig. E sui social è bocciatura netta per l’olandese. “Dumfries sta riuscendo nell’impresa di passare da idolo indiscusso della scorsa settimana a numero uno dei minxxxoni di stasera” cinguetta ‘ilChiodo’. “Per essere educati è inadeguato, fa fare il gol e ne sbaglia uno” gli fa eco Danilo. “Se l’anno prossimo in rosa ci sono ancora giocatori come Dumfries, Correa e Sanchez disdico tutto” assicura Vincenzo. “Giocatore inutile e dannoso” sentenzia ‘The Buz’.