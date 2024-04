Inter, Dumfries e lo striscione su Theo Hernandez: “Errore di giudizio” ma i tifosi del Milan non perdonano

Polemiche da festa scudetto dopo il lungo corteo dell’Inter e lo striscione sventolato dall’olandese Dumfries: “E’ stata una festa memorabile ma quello striscione aveva un’immagina non appropriata”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Le polemiche non si esauriscono mai, neanche a scudetto acquisito. Ieri tutta l’attenzione era sulla festa dell’Inter con i bus scoperti che hanno portato i giocatori nerazzurri a festeggiare per le strade della città insieme ai migliaia di tifosi. Un lunghissimo corteo per le strade di Milano durato oltre 7 ore e non sono mancati i momenti che hanno destato polemica come lo striscione tenuto in alto da Dumfries.

Dumfries-Theo: lo striscione delle polemiche

La festa per il 20esimo scudetto dell’Inter è finita sotto la lente di ingrandimento. In un momento di grande euforia non sono mancati degli scivoloni come quello di Denzel Dumfries che ha raccolto uno striscione proveniente dai tifosi che lo ritrae mentre tiene a guinzaglio il giocatore del Milan, Theo Hernandez. Scelta oggettivamente discutibile che è stata criticata da tutti e che ha messo il giocatore olandese anche nel mirino della Figc.

Le parole di Dumfries

Sui social a distanza di 24 ore sono arrivate le scuse di Denzel Dumfries che ha voluto parlare della festa e di quella che ha definito come una scelta sbagliata: “Ieri è stato il giorno più bello per e e per tutti i calciatori e chiunque nel club. Grazie mille ai fan che hanno deciso di prendere parte alla parata. E’ stata una sensazione bellissima poter festeggiar con tutti voi ed ha significato molto per la squadra. Nel corso della parata, ho tenuto esposto uno striscione che aveva un’immagine non appropriata. Sono un giocatore che ama le rivalità, sono una parte fondamentale di qualsiasi sport. Ho capito che prendere quello striscione tra le mani è stato un errore di giudizio e per nulla intelligente. Ora però voglio andare avanti e concentrami su quella è stata una fantastica stagione per l’Inter. Grazie ancora per il supporto che ci avete dato in questa stagione e per la fesa di ieri. Non la dimenticherò mai”.

Milan: i tifosi non perdonano

I tifosi del Milan non sembrano essere per nulla colpiti dalle parole di Dumfries e sui social continuano ad attaccare il giocatore olandese per il suo gioco: “E’ comodo questo trucco – dice Stefano – da domani anche io faccio le peggio cose e poi mi scuso. Ridicoli cialtroni”. E c’è chi lo critica ancora più duramente: “Nemmeno il coraggio delle sue azioni. Piccolo uomo”. Il caso Dumfries ha agitato molto i social nel corso della giornata e le scuse sembrano accendere ancora di più la polemica piuttosto che scioglierla con i tifosi rossoneri che attaccano anche Gravina: “Così come accaduto per il razzista Acerbi arriverà l’abbraccio di Gravina”.

Inter: la festa delle polemiche