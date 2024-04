Inter, mucca imbrattata alla festa Scudetto: la denuncia dell’Organizzazione internazionale protezione animali

L'Oipa annuncia battaglia per l'increscioso episodio che ha visto il bovino imbrattato e costretto a farsi largo nel caos dei festeggiamenti nerazzurri

La festa per il ventesimo Scudetto dell’Inter sempre più oggetto di critiche. Nelle ultime ore, sotto accusa finisce addirittura il proprietario di una mucca. Sì, perché come mostrato da alcuni video diffusi online, tra le vie di Milano è spuntato anche un bovino imbrattato di vernice nerazzurra condotto tra i tifosi intenti a festeggiare.

Un modo per celebrale la seconda stella che ha scatenato la reazione dell’Oipa (l’Organizzazione internazionale protezione animali), in pressione sulle istituzioni per chiedere l’identificazione dell’autore del gesto e pronta a denunciare.

Mucca imbratta alla festa dell’Inter, interviene l’Oipa

Tra le vie del centro di Milano durante la festa per lo scudetto nerazzurro sfila anche una mucca imbrattata con i colori dell’Inter, con tanto di nome “Lautaro”. Un’esultanza documentata da alcuni video apparsi in rete nelle ultime ore e che ha spinto l’Oipa a diffondere una nota ufficiale per “chiedere formalmente alle Forze dell’Ordine” l’identificazione del conduttore e “se siano state inflitte sanzioni per questo sfregio […] che ha visto l’animale […] condotto in un corteo pieno di gente, urla, fumi, rumori, fuochi d’artificio”.

Il precedente di Napoli

Il comunicato dell’Organizzazione prosegue sottolineando come la sfilata della mucca imbrattata fino a viale della Liberazione, dinanzi alla sede dell’Inter sia da considerare “un triste episodio che può configurare un reato per detenzione incompatibile o comunque una forma di maltrattamento e, anche dal punto di vista amministrativo, si tratta di una fattispecie sanzionabile”.

L’Oipa ricorda, poi, il precedente più recente avvenuto appena un’anno a Napoli, sempre in occasione del successo in campionato: “Come l’asinello ‘vestito’ con i colori del Napoli fatto sfilare lo scorso anno in occasione dello scudetto della squadra partenopea, è questo un abuso nei confronti dei poveri animali ridotti a vessillo, mortificati e umiliati“.

Oipa pronta a denunciare

Nel mirino dell’Oipa, come sottolineato dal presidente, Massimo Comparotto, finisce anche il comune: “Ci saremmo aspettati da una città come Milano un controllo preventivo e rigido per prevenire tali condotte. Come hanno fatto a portare una mucca in città? Cosa hanno fatto le forze dell’ordine per impedirlo?”, si chiede il numero uno dell’Organizzazione.

L’Oipa si è detta, così, pronta a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Milano, rivolgendo al contempo “ai Garanti per i diritti degli animali del comune meneghino di procedere con le opportune verifiche”. Dopo il caso Dumfries con il brutto striscione contro il milanista Theo Hernandez sventolato dal pullman, le polemiche sulla festa nerazzurra non sembrano ancora finite.

Interviene anche la LAV

Pronta a intervenire anche la LAV (Lega Anti Vivisezione) che attraverso i social ha annunciato di non voler soprassedere sull’episodio. “Era successo lo scorso anno a Napoli, è capitato quest’anno a Milano! Ieri, durante le celebrazioni per lo scudetto dell’Inter una mucca è stata fatta sfilare tra le strade della città, in mezzo ad una folla oceanica e a fortissimi rumori, completamente dipinta con vernici potenzialmente tossiche. Stiamo valutando con veterinari e Carabinieri la presentazione di una denuncia e ci auguriamo che società calcistiche e Istituzioni condannino questi gesti”, si legge nel post.