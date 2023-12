Juventus, nuovo fascicolo della Procura di Roma: nel mirino le operazioni Demiral e Romero

La Procura di Roma ha aperto un nuovo filone di indagini dopo la richiesta di documenti alla Juventus avvenuta lo scorso 6 dicembre: sotto la lente di ingrandimento ora finisce anche il bilancio del 2022

Ancora documenti, Procure e filoni d’inchiesta. In casa Juventus è da oltre un anno che a tenere banco sotto le carte bollate e proprio alla vigilia del Natale, mentre la squadra di Allegri corre come un treno sui binari della serie A, arriva l’ennesima inchiesta. Nella giornata di ieri la notizia della decisione della Procura di Roma di continuare con l’inchiesta Prisma dopo che gli atti sono arrivati dai colleghi di Torino, a distanza di qualche ora anche la notizia dell’apertura di un nuovo filone.

Roma, il fascicolo sul bilancio 2021-2022

I pm di Roma hanno deciso di scavare anche più a fondo rispetto ai colleghi di Torino e hanno deciso di non accontentarsi di quanto contenuto negli atti arrivati dalla Procura piemontese. La nuova contestazione alla Juventus iguana ora anche il bilancio 2021-2022 con la contestazione di false comunicazioni sociali della società quotata, che poi è lo stesso che ha dato il via a tutta l’inchiesta nel caso plusvalenze.

Juve: l’inchiesta Prisma

L’inchiesta Prisma rimane quella principale ed è quella che ha portato alla riapertura anche del processo sportivo ai danni della Juventus con 10 punti di penalizzazione e il patteggiamento (per la manovra stipendi). Questa inchiesta riguarda tre bilanci: 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Tutto è nato dalla Procura di Torino che ha ritenuto che quelle della società bianconere fossero pratiche irregolari, dovute innanzitutto alle operazioni incrociate con altre società (Sassuolo, Atalanta, Sampdoria, Empoli e Udinese), acquisti e cessioni indipendenti mascherati da scambi, e poi nel mirino anche la “manovra stipendi”, un accordo con i giocatori per una sorta di taglio/spalmatura degli stipendi.

Il nuovo filone d’inchiesta

Come riporta il Fatto Quotidiano, la Procura di Roma riesaminando la documentazione arrivata da Torino ha scavato ancora più a fondo accendendo una luce anche su quelle transazione che hanno avuto un effetto anche sul bilancio successivo. A giudizio dei magistrati alcune partite contabili sono stata iscritte in maniera non corretta nel bilancio 2021-2022, che è stato approvato dopo che la rivoluzione in casa Juventus ha portato alla cancellazione del vecchio Cda avvenuta il 28 novembre ma ancora in carica quando il bilancio è stato ratificato.

Viene ipotizzato un reato di “false comunicazioni sociali della società quotata” anche se all momento la Juventus non risulta indagata e al vaglio degli inquirenti cui sono gli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza di Torino lo scorso 6 dicembre con un’operazione di cui la stessa Juve ha dato notizia.

Juve: nel mirino i casi Demiral e Romero

Il nuovo filone d’indagine si trova ancora in uno stadio iniziale ma il dubbio della Procura è che la Juve abbia omesso di inserire nel bilancio 2022 una passività di 8 milioni di euro legata a un debito nei confronti dell’Atalanta. Nel mirino degli inquirenti la cessione avvenuta nell’estate del 2021 di Demiral al club bergamasco che avrebbe prodotto una minusvalenza di circa 10 milioni di euro e quella di 584 mila euro relativa alla cessione di Romero sempre all’Atalanta nel 2020.

Nessun rischio sportivo per la Juve

Nonostante l’apertura di un nuovo filone d’inchiesta la Juventus però non core nessun rischio dal punto di vista sportivo. Le contestazioni della Procura di Roma sui casi Demiral e Romero, infatti, non riguardano nuovi fatti “sportivi” e non ci dovrebbe essere nessuna ricaduta. La Procura della Figc, una volta chiusa l’indagine, però esaminerà anche gli atti di questo fascicolo per valutare la situazione.