Juventus, Fagioli dalle scommesse al rinnovo di contratto: la parabola del centrocampista bianconero

Il centrocampista squalificato fino a maggio ha firmato il prolungamento: il nuovo accordo scade nel 2028. Il messaggio del d.s. Giuntoli: “Ha qualità note a tutti, lo aspettiamo”

14-11-2023 16:58

Nonostante la squalifica per il caso scommesse, il futuro di Nicolò Fagioli resta bianconero. La Juventus ha infatti annunciato il rinnovo di contratto fino a giugno 2028 del giovane centrocampista, che dovrà stare lontano dal campo fino a maggio prossimo. Il d.s. Giuntoli: “Ha qualità conosciute a tutti, contiamo su di lui e lo aspettiamo”.

Juventus, rinnovo di contratto per Fagioli

La notizia era nell’aria da tempo: nonostante la squalifica per il caso scommesse, la Juventus non ha mai messo in discussione la volontà di rinnovare il contratto di Nicolò Fagioli. Ora quella volontà è stata messa nera su bianco: il club ha annunciato il prolungamento di contratto del giocatore fino a giugno 2028. “Continua dunque il rapporto con Nicolò – si legge nel comunicato che ha annunciato la firma sull’accordo -, che è bianconero dai tempi del settore giovanile, essendo arrivato alla Juventus nel 2015, quando aveva solamente 14 anni”.

Juventus, la squalifica di Fagioli per il caso scommesse

Fagioli continuerà a giocare per la Juventus al termine della squalifica per il caso scommesse: in base a quanto stabilito dopo il patteggiamento raggiunto con la Procura Federale della Figc, il centrocampista bianconero dovrà restare lontano dal campo di gioco fino a maggio 2024. Potrebbe rientrare alla 38a e ultima giornata di campionato contro il Monza, o alla 37a nel caso in cui la partita in programma in quel turno (al Dall’Ara contro il Bologna) si disputasse lunedì 20 maggio.

Juventus, le parole di Giuntoli sul rinnovo di Fagioli

Il comunicato diffuso dalla Juventus contiene anche le parole del d.s. Cristiano Giuntoli, che ha spiegato perché il club abbia puntato con decisione al rinnovo del contratto dello squalificato Fagioli. “Confermiamo quanto avevamo già avuto modo di comunicare qualche settimana fa – afferma il dirigente nella nota -.: supportiamo Nicolò Fagioli nel suo percorso, terapeutico e formativo, e vogliamo fornirgli tutto il sostegno di cui avrà bisogno nei prossimi mesi. Il rinnovo del contratto del giocatore va esattamente in questa direzione, ma non solo: Nicolò è per noi un giocatore molto importante, la sua qualità tecnica e la sua intelligenza tattica sono conosciute a tutti, e siamo convinti che il suo ritorno in campo sarà per noi un valore aggiunto di primaria rilevanza. Quindi Fagioli deve sapere, e sa, che può continuare a lavorare, allenandosi ogni giorno con la squadra, con la dovuta serenità. E sa anche che noi contiamo su di lui e lo aspettiamo”.