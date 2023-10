Juventus, Fagioli è il futuro: presto il rinnovo nonostante lo scandalo scommesse

La dirigenza bianconera crede fortemente nel centrocampista classe 2001, squalificato per 7 mesi dopo il patteggiamento: nelle prossime settimane il via alle trattative per il contratto

27-10-2023 15:52

La fede della Juventus nel talento di Nicolò Fagioli sembra essere più forte della ludopatia e dei problemi con la giustizia sportiva. La dirigenza bianconera è infatti decisa a prolungare il contratto del giovane centrocampista nonostante il suo coinvolgimento nel caso scommesse e la squalifica di 7 mesi.

Caso scommesse, la squalifica di Fagioli

Nicolò Fagioli non potrà disputare una gara ufficiale di calcio fino al 18 maggio 2024: in quella data si esaurirà la squalifica di 7 mesi fissata dal patteggiamento con la Procura Federale della Figc per il caso scommesse. Il giovane centrocampista salterà di fatto l’intera stagione con la Juventus, già colpita in mediana dalla sospensione per la positività al doping da parte di Paul Pogba. Nonostante i problemi dovuti alla ludopatia, però, il futuro di Fagioli sarà ancora bianconero.

Juventus: Fagioli, talento di scuola bianconera

La dirigenza della Juventus, a partire da Cristiano Giuntoli, crede fortemente nelle qualità di Fagioli, ritenuto il talento migliore sfornato dalle giovanili bianconere degli ultimi anni. Un talento che aveva fatto vedere grandi cose in serie B, nell’anno trascorso in prestito alla Cremonese e concluso con la promozione in serie A dei grigiorossi, e poi confermatosi nella stagione scorsa, la prima di Fagioli nel massimo campionato: nonostante gli alti e bassi della Juve, il centrocampista classe 2001 ha chiuso il suo campionato con 26 presenze, 3 gol e 4 assist.

Juventus, al via le trattative per il rinnovo di Fagioli

La squalifica per il caso scommesse non ha intaccato la fiducia della Juventus in Fagioli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giuntoli starebbe già pianificando il rinnovo di contratto del centrocampista. L’accordo attuale scade nel giugno 2026, ma la Juve vuole tenersi stretti i suoi giovani migliori e dunque nelle prossime settimane verranno avviate le trattative con gli agenti del giocatore per il prolungamento. Scontata la squalifica, la Juventus vuole fare di Fagioli il punto fermo del centrocampo del futuro.