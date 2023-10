Juve, Fagioli: rinnovo e aumento di stipendio dopo caso scommesse, sul web fioccano battute e sospetti

"Premio" in arrivo per Fagioli dopo il caso scommesse: pronto il rinnovo di contratto con la Juventus, con tanto di stipendio. Social in fiamme, scoppia il putiferio.

31-10-2023 14:12

Dai rischi di veder stroncata la carriera per gli errori commessi al rinnovo di contratto con la Juventus, con tanto di aumento di stipendio: fa discutere l’accordo ormai raggiunto tra il club bianconero e l’entourage di Nicolò Fagioli. Il giovane centrocampista, finito sotto i riflettori per il suo coinvolgimento nel caso scommesse e per il patteggiamento con la Procura FIGC (setti mesi di squalifica con rientro fissato a maggio 2024), sembra quasi essere stato “premiato” dalla Vecchia Signora. E sul web è un fiorire di ironie e sospetti.

Juve-Fagioli, accordo per il rinnovo fino al 2028

La Juventus e Fagioli, appunto, hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo fino al 2028, due anni oltre la scadenza del precedente contratto fissata a giugno 2026. Non solo: Fagioli riceverà anche un consistente aumento di stipendio. Diverse testate, da Sky a Tuttosport, assicurano come l’intesa sia stata definita in ogni dettaglio: a giorni è attesa la firma del calciatore. Dopo la decisione della Juve di assicurare il pagamento dello stipendio al calciatore nonostante la squalifica, un altro gesto tangibile di vicinanza a Fagioli. Forse anche troppa vicinanza, almeno a giudicare dagli umori dei social.

La Juventus e i casi Pogba-Fagioli: trova le differenze

Il club bianconero, infatti, non ha sempre mantenuto la stessa linea di comportamento con tutti i suoi tesserati, a cominciare da Paul Pogba, protagonista di un caso per certi versi parallelo a quello di Fagioli. Con il centrocampista francese, anzi, la Juve è sembrata cogliere la palla al balzo allo scoppiare della vicenda doping: nessuna vicinanza, nessun sostegno a Paul. Anzi. Pronta la rescissione del contratto con effetti immediati, si attende solo l’ufficializzazione della squalifica del calciatore per procedere.

La Juve “premia” Fagioli, si scatena la polemica

Tanti i commenti velenosi sul “premio” a Fagioli: “Il meritato riconoscimento per aver pienamente espresso e condiviso i valori della Società”, scrive Stewie. “Il prezzo del silenzio?”, ipotizza Mario. “Premiato il merito”, sottolinea un altro utente. E ancora: “Juve Style”, “esempio perfetto per i giovani…”, persino “Ci avrei scommesso” da parte di quel buontempone di Fabrizio. “Dopo un processo non si può che diventare una bandiera della Juventus”, è la sintesi di Monsieur Moncada. Ovviamente, di tutt’altro parere i tifosi della Juventus: “Sono sempre per le seconde possibilità, siamo uomini e quindi imperfetti”, scrive Michelangelo. “Hanno fatto bene, così si aiuta un ragazzo in difficoltà“.