Tour de France 2025, la tappa di domani: Caen - Caen. Prima cronometro di questa edizione

Percorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 5.a tappa del Tour de France 2025: la cronometro individuale Caen-Caen

La quarta tappa del Tour de France 2025 è la Caen – Caen, in programma mercoledì 9 luglio. La lunghezza è di 33 km, con un dislivello di 200 metri. Siamo di fronte alla prima cronometro individuale di questa edizione, tarata per gli specialisti puri delle corse contro il tempo: percorso piatto, zero difficoltà altimetriche e rapporti lunghi.

Percorso della quinta tappa: Caen – Caen

Fonte: Tour de France

Partenza e arrivo a Caen, capoluogo del dipartimento del Calvados che si affaccia sulla Manica. Più distante dalla costa (sui 10 km) la cittadina protagonista della tappa (e che quest’anno celebra mille anni di storia), ma il percorso si snoderà nell’entroterra fuori Caen in direzione nord-ovest, nel territorio della Normandia per poi scendere verso sud-est per tornare nella città di partenza.

Altimetria della quinta tappa

Fonte: Tour de France

Percorso come abbiamo detto senza insidie altimetriche, relativamente semplice ed adatto agli specialisti puri delle cronometro. Si procede su strade pianeggianti e dalla sede ampia, con tre rilevazioni orarie intermedie prime del traguardo.

Cronoprogramma della quinta tappa: orari di partenza e arrivo

Il primo corridore partirà per le 13:10. Il primo controllo orario è previsto al chilometro 8,2, il secondo al chilometro 16,4 e il terzo al chilometro 24,8. L’ultimo corridore partirà per le 17:05 ed arriverà alle 17:42.

Salite della quinta tappa

Non sono previste salite in questa tappa.

Dove vedere la quinta tappa del Tour de France

