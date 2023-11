Juve, è il momento dei rinnovi: Locatelli firma e viene premiato anche Fagioli

I bianconeri blindano il centrocampo: ufficializzato il prolungamento del contratto dell'ex Sassuolo. Accordo raggiunto per il piacentino: manca solo la firma

09-11-2023 15:22

Aria di rinnovi in casa Juventus. Il club, dopo il rinnovo del difensore Gatti, ha ufficializzato anche il rinnovo di Manuel Locatelli: il centrocampista vestirà la maglia della Vecchia Signora fino al 2028. Nella giornata di domani, venerdì 10 novembre, invece, arriverà il prolungamento di contratto anche per Nicolò Fagioli. Gesto importante da parte dei bianconeri che, con il classe ’01, hanno trovato il giusto accordo: manca solo la firma del piacentino.

Il comunicato della Juventus

Manuel Locatelli, arrivato in bianconero durante la finestra di calciomercato estiva nel 2021, continuerà a essere il perno del centrocampo di Massimiliano Allegri. Il numero 5 della Juventus vanta già 103 presenze, tra cui 20 nelle competizioni europee, il tutto impreziosito da quattro gol, di cui l’ultimo centrato nel match contro il Milan, e otto assist.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club bianconero:

“Manuel Locatelli mette la firma su un futuro ancora in bianconero. È ufficiale il rinnovo con la Juventus fino al 2028. Il bianconero nel destino. Juventino da sempre, Loca ha coronato il suo sogno di vestire la nostra maglia nel 2021, trasformando l’obiettivo in nuovo punto di partenza, con la mentalità di chi non si accontenta. Da quel momento non c’è stato un singolo allenamento o una singola partita in cui lui non abbia dato tutto per la sua Juve. Nei momenti più belli e in quelli più difficili. Alcuni flash indimenticabili che catturano il cammino fatto fin qui insieme: l’esordio a Udine, il primo gol contro la Sampdoria, il gol decisivo nel Derby della Mole, l’ultima rete, quella da tre punti di San Siro contro il Milan. Un gol contro il suo passato per rilanciarsi verso un futuro ancora in bianconero. Questa firma fino al 2028 è un sogno divenuto realtà che si prolunga ancora. È un’altra promessa a sé stesso e alla sua Juve. Congratulazioni, Loca!”. Forse ti può interessare Progetto Juventus, Allegri e gli idoli Baggio e Del Piero: Yildiz spiega perché ha scelto il bianconero Il 18enne talento turco ha raccontato alla Bild perché nell’estate del 2022 ha deciso di lasciare il Bayern per trasferirsi a Torino: fondamentali il carisma del tecnico e la storia del club

Fagioli, c’è l’accordo: attesa la firma domani

Juventus nei confronti del centrocampista, indagato a ottobre per calcioscommesse e Nelle prossime ore, invece, ci sarà l’ufficialità del rinnovo di contratto anche per Nicolò Fagioli , che resterà legato alla Vecchia Signora fino al 2028. La firma dell’ex Cremonese è attesa nella giornata di domani, venerdì 10 novembre. Grande fiducia da parte dellanei confronti del centrocampista, indagato a ottobre per calcioscommesse e squalificato per 12 mesi (7 effettivi, 5 in prescrizioni alternative). Il ritorno in campo del piacentino, dunque, è atteso dopo il 19 maggio 2024. Attualmente, il suo contratto scade nel giugno del 2026.

Juventus, testa alla gara contro il Cagliari

Tra rinnovi e uno sguardo al mercato dei centrocampisti, Massimiliano Allegri non perde di vista gli impegni del campionato di Serie A. Di fatto, la Juventus scenderà in campo sabato 11 novembre, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, dove ospiterà il Cagliari di Ranieri: la sfida, valida per la dodicesima giornata, avrà inizio alle 18. McKennie e compagni, reduci da sei risultati utili consecutivi, continuano senza sosta la corsa al vertice della classifica, trovandosi attualmente al secondo posto a -2 dall’Inter.