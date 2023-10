Scommesse, Fagioli: squalifica scatta oggi, la data esatta del rientro in campo. Le note di FIGC e Juve

Al via la squalifica di sette mesi del centrocampista della Juventus, che terminerà il prossimo 19 maggio: Fagioli, dunque, potrà rientrare per le ultime due giornate.

19-10-2023 18:20

Da oggi Nicolò Fagioli è ufficialmente squalificato. Con la pubblicazione del comunicato della FIGC relativo al patteggiamento, entrano in vigore gli effetti dell’accordo tra il giovane centrocampista della Juventus e il procuratore federale Giuseppe Chinè. Particolare interessante: l’inizio della squalifica fa chiarezza anche sul termine dei sette mesi di stop pattuiti, vale a dire il prossimo 19 maggio, una domenica, quando è in programma la penultima giornata di Serie A.

Scommesse, quando potrà rientrare Fagioli

In quella data Fagioli potrà rimettere piede in campo, circostanza che potrebbe verificarsi qualora la Juve non fosse impegnata in anticipo al sabato. Il 19 maggio si gioca Bologna-Juventus, una settimana più tardi la sfida tra i bianconeri e il Monza, ultimo atto del campionato 2023-24. Fagioli, insomma, tornerà a disposizione di Allegri entro la fine di questa stagione sportiva, sia pure per un periodo molto limitato, di appena una settimana. Sempre a patto che il giovane bianconero rispetti le clausole dell’accordo stesso, che prevedono di sottoporsi al piano terapeutico contro la ludopatia e la partecipazione a una serie di incontri sul tema.

Squalifica Fagioli, il comunicato della FIGC

per aver effettuato, dalla stagione sportiva 2021/22 e sino al maggio 2023 (stagione sportiva 22/23), scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC (gare di Serie A, Serie B e Lega Pro), di campionati di calcio professionistici stranieri e della UEFA.

Già nota la sanzione:

12.500 euro di ammenda e 12 mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati in prescrizioni alternative. Partecipazione a un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi finalizzato alla cura della ludopatia e partecipazione a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10, nel periodo di cinque mesi.

La Juventus: “Sempre vicini a Nicolò”

Anche la Juventus ha diffuso una nota, precisando che sarà sempre al fianco del suo calciatore:

La Società prende atto del comunicato ufficiale della Figc e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell’accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti. Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l’appoggio della Società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità.

