Mondiale per club, l’Inter c’è: resta un solo posto per Juventus, Milan o Napoli

Nerazzurri già certi della partecipazione alla manifestazione statunitense del 2025. Con loro ci sarà anche un'altra italiana con tre candidate in lizza.

09-11-2023 11:30

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

C’era una volta la Coppa Intercontinentale. Il calcio nel frattempo è andato avanti e la FIFA ha ideato per stare al passo coi tempi un vero e proprio Mondiale per club previsto tra giugno e luglio 2025 con 32 squadre partecipanti in totale. Tra queste 12 sono europee e 2 soltanto le italiane. Chi ha già un posto assicurato nell’affascinante competizione è l’Inter, a conferma della crescita anche in termini di dimensione internazionale raggiunta dai nerazzurri.

L’Inter piglia-tutto ha festeggiato contro il Salisburgo

Con il successo ottenuto contro l’RB Salisburgo l’Inter ha festeggiato qualificazione agli ottavi di Champions, soldi e accesso al futuro Mondiale per club. Un attestato decisamente prezioso che va a confermare il buon lavoro svolto dai nerazzurri con Simone Inzaghi in panchina. Naturalmente, una bella differenza l’ha fatta la finale di Istanbul dello scorso 10 giugno, persa contro il Manchester City. Ad ogni modo il team meneghino ha già un posto che la attende nell’olimpo del calcio mondiale.

Il ranking vede la Juve avanti, che però non gioca

Ma l’Inter non sarà l’unica italiana al Mondiale per club. Come abbiamo avuto modo già di dire saranno due le azzurre impegnate nella manifestazione del 2025. Seguendo l’ordine del ranking in questo momento davanti a tutte c’è la Juventus, che però non potrà più conquistare punti data la mancata partecipazione alle coppe. E proprio questo dà speranza a Milan e Napoli alle quali non resta che vincere e vincere il più possibile per salire di livello.

Lazio fuori dai giochi, Milan e Napoli devono vincere

Nessuna chance invece per la Lazio che è troppo indietro per poter anche solo pensare di scavalcare qualche contendente. Insomma, la lotta è ristretta a due club con la Juventus spettatrice interessata. Non potendo scendere in campo ai bianconeri non resta che sperare che le rivali facciano qualche passo falso che non permetta loro di accedere agli ottavi. Difficile per quel che riguarda il Napoli, mentre il Milan deve fare il massimo nelle due partite mancanti.

LA CLASSIFICA ATTUALE IN BASE AL RANKING*

Bayern Monaco – 97 punti

INTER – 72 punti

– Psg – 70 punti

Porto – 59 punti

Borussia Dortmund – 59 punti

Lipsia – 59 punti

Atletico Madrid – 53 punti

Benfica – 49 punti

Barcellona – 48 punti

JUVENTUS – 47 punti

– Siviglia – 42 punti

Salisburgo – 39 punti

Ajax – 39 punti

MILAN – 39 punti

– NAPOLI – 34 punti

– Shakhtar – 33 punti

LAZIO – 26 punti

*Dalla classifica mancano le inglesi perché slot esauriti (Man City e Chelsea già qualificate)