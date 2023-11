Champions League Lazio-Feyenoord, l'accusa del difensore olandese Hartman: "Comportamento irriverente"

Dopo la sconfitta il difensore Hartman ha attaccato i biancocelesti, colpevoli a suo dire di comportamenti antisportivi nella pancia dell’Olimpico

08-11-2023 17:51

I giocatori del Feyenoord hanno mal digerito la sconfitta di ieri contro la Lazio in Champions League. Dopo la partita, il difensore olandese Hartman ha accusato i giocatori biancocelesti di essersi comportati in maniera scorretta negli spogliatoi dell’Olimpico.

Lazio, la vittoria di misura sul Feyenoord all’Olimpico

Un solo tiro in porta, firmato da Ciro Immobile, è bastato alla Lazio per battere il Feyenoord e riaprire la corsa alla qualificazione agli ottavi di Champions League. Il k.o. per 1-0 dell’Olimpico, però, non è andato giù ai giocatori olandesi, che pensavano di meritare quanto meno il pareggio: lo ha detto chiaramente il difensore Quilindschy Hartman nelle interviste post-gara.

Lazio, l’accusa di Hartman del Feyenoord

Nelle sue dichiarazioni alla stampa, però, Hartman non ha solo parlato del risultato finale della partita con la Lazio. Il difensore ha anche accusato i biancocelesti di aver tenuto un comportamento antisportivo dopo l’incontro, negli spogliatoi dell’Olimpico. “La Lazio ci ha irritati, è passata davanti allo spogliatoio bussando alla nostra porta”, ha dichiarato Hartman, denunciando un comportamento irriverente da parte della squadra di Maurizio Sarri durante i festeggiamenti post-gara.

Champions, le parole di Hartman sulla Lazio

Hartman ha poi rincarato la dose parlando della prestazione offerta dalla Lazio: nelle parole del difensore del Feyenoord torna una vecchia accusa spesso adoperata dalle squadre olandesi – nazionale compresa – quando escono sconfitte dai confronti con le italiane: il catenaccio. “Penso che contro di loro possiamo vincere 9 volte su 10 – ha dichiarato il difensore del Feyenoord -. Loro sono solidi in fase difensiva, ma non trovo che siano una squadra speciale. Penso che noi siamo più forti, ma anche in Italia sono famosi per difendere l’1-0”.