Lazio, l'ex falconiere Bernabè sbarca nudo su Onlyfans e attacca Lotito

L'uomo, che era stato licenziato dal patron biancoceleste e sfrattato dalla stanza a Formello dove si era barricato, continua nelle sue provocazioni

Torna a far parlare di sè Juan Bernabè, l’ex falconiere della Lazio che era stato licenziato per aver postato sui social foto osèe dopo un intervento di protesi peniena sostenuto lo scorso gennaio. L’uomo ha deciso di sbarcare su Onlyfans, dove si mostra in tutta la sua nudità, e continua ad attaccare il presidente Lotito.

La nuova polemica

I fatti risalgono a cinque mesi fa quando il patron biancoceleste non ritenne consone allo stile del club le foto intime mostrate sui social dal falconiere che faceva volare l’aquila Olympia all’Olimpico prima delle partite. Lotito lo licenziò scatenando la sua reazione: “Non ho fatto niente di male. Il sesso fa bene, ognuno deve conoscere gli strumenti che ci mette a disposizione la scienza”.

Bernabè per mesi è rimasto barricato nella sua stanza a Formello, ufficialmente per continuare la riabilitazione, e ha continuato a sperare di essere reintegrato. Lo scorso giugno, dopo reiterati avvisi, l’uomo è stato sfrattato ma ha continuato a non arrendersi.

Il profilo su OnlyFans

Oggi l’ultima provocazione: con tre foto corredate da scritte in tre lingue diverse, Juan Bernabè, ha annunciato su Instagram di aver aperto il proprio profilo su Onlyfans. L’ex falconiere si è mostrato nudo, mettendo sullo sfondo le foto del presidente della Lazio Lotito (ritratto mentre è assopito in una seduta al Senato).

L’attacco a Lotito

“Su OnlyFans mi vedrete completamente nudo – annuncia -. Vi mostrerò come funziona una protesi peniena. Per me la nudità è normalità, non ci sta niente di male in quello che faccio. Voglio che tutti sappiano come funziona una protesi del genere. C’è molta curiosità, quindi parlerò del pre e del post operazione e della disfunzione erettile. Fatte un passo avanti e tornate alla giovinezza sessuale”. Poi la bordata a Lotito: “Ha distrutto la mia carriera professionale, per 4 mesi sono stato sottoposto a mobbing da lui e dalla stampa che lui aizzava”.