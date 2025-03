Lazio, il caso “falconiere” diventa una telenovela: Bernabé pubblica un video su Instagram, è una minaccia a Lotito?

Botta e risposta Lotito-Bernabé. Il patron della Lazio punge in tv, il falconiere risponde duramente sui social: "Devo toglierti la maschera, ecco dov'è l'aquila Olimpia.

Il caso falconiere non si sgonfia. La telenovela che agita Formello ha regalato l’ultimo botta e risposta tra Lotito e Bernabé. Alle dichiarazioni in tv del patron ha fatto seguito il video su Instagram dello spagnolo, che fa luce anche sul giallo della sparizione dell’aquila Olimpia.

Caso falconiere, l’ultimo attacco di Lotito

Dopo essere stato il falconiere della Lazio per 15 anni, Juan Bernabé è stato licenziato in tronco da Lotito per aver postato sui social foto intime in seguito a un intervento di protesi peniena. Da allora lo spagnolo non s’è mosso dal centro sportivo della Lazio. Ospite di Piero Chiambretti nel programma di Rai 3 “Fin che la barca va”, Lotito è tornato sulla questione.

“Juan sta ancora a Formello: occupa una stanza, che poi non è nemmeno un’abitazione, abusivamente. Abbiamo intrapreso una serie di iniziative giudiziarie, perché quello che ha fatto non trova giustificazioni. Lo mandavo nelle scuole con l’aquile…”. E di Olimpia dice: “Non c’è e non so dove l’hanno portata”.

La replica social di Bernabé: minaccia a Lotito?

Non nomina mai, Lotito, nel video pubblicato su Instagram. Ma la sua sembra proprio una replica durissima alle dichiarazioni a favore di telecamera del vulcanico presidente della Lazio. “Sono qui a Formello, puoi minacciarmi, puoi fare come ti pare, ma non ho paura” sostiene Bernabé, mentre nel post che accompagna le sue parole sottolinea: “Non sono barricato”.

Poi aggiunge: “Tu devi imparare a non far soffrire le persone. Io devo toglierti la maschera, anche se tutto il mondo sa chi sei. In 15 anni non ho mai sentito nessuno parlare bene di te. Tutto il mondo ti conosce, ma non come ti conosco io. Io ti conosco bene, perché conosco anche la tua vita privata. Tu dici tutto il contrario di quello che fai. Tu dici che sei l’uomo perfetto, ma sei finto”.

Mistero Olimpia: ecco dove si trova l’aquila

Lotito afferma che l’aquila Olimpia è sparita, ma Bernabé fa chiarezza. “Olimpia sta con me: solo che non mi fido di te. Perché tu sei capace di tutto”.

Il falconiere poi scrive: “So che ti piace il bullismo, ti metto a posto con la legge. Non ho paura delle tue minacce, neanche dei tuoi sciacalli. Il popolo a breve sarà il tuo giudice. Ricordati: io non mollo mai”. Insomma, il momento dei titoli di coda non è ancora arrivato: la telenovela sul caso Bernabé promette ancora nuovi colpi di scena.