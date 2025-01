Lazio, Lotito non perdona: Bernabè ha aggravato situazione ma un'aquila tornerà a volare all'Olimpico

Nuovo affondo del presidente Lotito contro l'ex falconiere della Lazio che non si muove da Formello e l'annuncio che fa felice il popolo biancoceleste

Il caso Bernabè si arricchisce di una nuova puntata. A fare il punto sul falconiere silurato dalla Lazio per aver violato il codice etico del club è il patron Claudio Lotito in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Se il perdono allo spagnolo non è contemplato, c’è però una buona notizia per i tifosi: presto all’Olimpico tornerà a volare un’aquila.

Lazio, caso Bernabè: Lotito non perdona

Lo ribadisce a chiare lettere, Lotito, spiegando i motivi che hanno portato al licenziamento in tronco dell’ormai ex falconiere della Lazio. Ricordiamo che Bernabè aveva diffuso sui social immagini spinte dopo essere stato sottoposto a un’operazione di protesi peniena.

“Ha violato il codice etico, per cui il suo contratto è stato rescisso per giusta causa” ha tuonato il patron. E non è finita qui. Lotito, infatti, rincara la dose sottolineando come la sua situazione si sia aggravata per via delle interviste e le dichiarazioni rilasciate una volta sollevato il polverone. Insomma, la rottura è totale. E non si torna più indietro, nonostante le scuse dello spagnolo.

L’ex falconiere a Formello: la posizione di Lotito

Sta diventando una vera e propria telenovela, quella di Juan Bernabè. Dopo il licenziamento, si è infatti barricato nella stanza del centro sportivo di Formello in cui vive. Sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, Lotito rimarca che sta “occupando abusivamente una stanza, non so perché sia lì”.

Il vulcanico presidentissimo della Lazio, pur sottolineando che non ha intenzione di incontrare Bernabè perché “è tutto in mano agli avvocati”, assume una posizione più morbida relativa alla questione Formello: “Su questo posso sorvolare: devo farlo cacciare dalla Polizia? Non lavora più per noi, prima o poi dovrà andarsene”.

L’annuncio sul ritorno dell’aquila all’Olimpico

L’aquila Olympia era entrata nel cuore dei tifosi e dopo tanti anni non sarà facile farne a meno. Ma Lotito assicura che presto un aquila tornerà a sorvolare il campo dell’Olimpico per la gioia del pubblico biancoceleste. “Non è un problema trovare un altro falconiere: ho già ricevuto decine di richieste, ne trovo un altro in una settimana”.

Le prossime due sfide casalinghe della Lazio sono in programma il 23 gennaio contro la Real Sociedad in Europa League e tre giorni dopo con la Fiorentina in campionato: chissà se ci saranno già novità oppure bisognerà aspettare la partita del 9 febbraio con il Monza.