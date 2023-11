Lotito: "Berlusconi mi chiese di acquistare la Lazio". Poi fa il nome del prossimo presidente

Uno sguardo al passato, con un retroscena relativo all’acquisto della Lazio. Al presente, fatto di investimenti oculati e di grandi ambizioni. E al futuro, con l’indicazione del suo “erede” alla guida del club biancoceleste. Claudio Lotito protagonista della trasmissione “Storie di Serie A”, in onda sulla Radio Tv della Serie A con Rds. Il presidente laziale ha concesso una lunga intervista al giornalista Alessandro Alciato, ricca di spunti interessanti.

Il giorno dopo la bella e preziosa vittoria in Champions della squadra di Sarri sul Feyenoord, Lotito si è raccontato in diretta:

Ho solo tre cellulari e sono legati alle varie attività, tra calcio, aziende e vita privata. I rompiscatole mi chiamano a tutte le ore del giorno e della notte, ci sono abituato, anche se ricevo minacce di morte e altre cose sgradevoli . Sono venti anni che accade. A una persona normale possono incutere timore, a me più fanno così e più divento una persona che intende far valere il rispetto delle norme e delle istituzioni.

Quindi un retroscena legato all’acquisto del club, avvenuto su input e suggerimento di Silvio Berlusconi:

Sono sempre stato tifoso della Lazio, da quando avevo cinque anni. Lazio che in quel periodo non navigava in acque tranquille. Ho sempre provato affetto e stima per il presidente Berlusconi, è stato un genio, dove è intervenuto ha portato risultati. In quel periodo era premier ed eravamo molto amici, mi chiamò e mi disse che ero l’unico che poteva risolvere i problemi della Lazio che aveva 550 milioni di debiti. Era preoccupato per questioni di ordine pubblico, ci furono diverse situazioni pesanti, la tifoseria si faceva attraverso metodi non conformi al vivere civile.

Per tutti era una sfida impossibile, a me invece intrigava e alla fine ho accettato. Sarebbe stato più facile, per me, rilevare la Lazio dal fallimento. Mi sono caricato invece di tutti i debiti, compreso quello con l’Agenzia delle Entrate.