Totti, tra il gossip con Jacobelli e le voci di un ritorno in campo: il Como di Hartono ci pensa, Ilary Blasi ironizza

Francesco Totti è al centro di tanti “rumours” negli ultimi giorni: quelli di gossip principalmente ma anche di chi vorrebbe vederlo nuovamente sul campo da calcio e le possibilità aumentano

Francesco Totti torna al centro dell’attenzione pubblica, semmai se ne sia allontanato. Il “Pupone” è l’argomento del giorno dopo la “bomba gossip” di Fabrizio Corona e le foto pubblicate dal settimanale Gente. Per l’ex capitano della Roma però si parla da qualche tempo anche di un clamoroso ritorno in campo e non è un’idea campata in aria.

Totti e il flirt con Marialuisa Jacobelli

La bomba è stata sganciata da Fabrizio Corona nel pomeriggio di ieri, il “re dei paparazzi” ha infatti pubblicato nel gruppo Telegram delle sue esclusive la notizia del tradimento di Francesco Totti nei confronti della sua nuocere compagna Noemi Bocchi. Da quel momento la notizia ha avuto un effetto a valanga con il settimanale Gente che ha deciso di anticipare di un giorno la pubblicazione delle foto dell’ex calciatore in compagnia della conduttrice televisiva Marialuisa Jacobelli che ha anche confermato il flirt: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto”. Le immagini fanno riferimento a un incontro tra i due avvenuto in un albergo romano.

L’ironia di Ilary Blasi

Non può essere invece una coincidenza lo spezzone di un video pubblicato da Ilary Blasi sui suoi canali social. La conduttrice televisiva ha infatti postato una parte dello spettacolo comico di Paolo Camilli in cui l’autore fa un chiaro riferimento al passato tra Ilary e l’ex capitano della Roma, ma anche alle ultime vicende: “Qua non vedo le borse, vedo la Gente. Mi sa che mi aspetta una serata nera” dice l’attore nei panni proprio della Blasi. Il riferimento alle ultime voci di gossip è piuttosto evidente.

Il Como tenta Totti

In questo turbinio di voci e di gossip, ce n’è una che intriga moltissimo gli appassionati di calcio italiano ed è quella che riguarda un possibile ritorno in campo di Francesco Totti. Negli ultimi giorni le voci si sono andate intensificando ma tutto lasciava pensare a una semplice trovata o a una battuta lanciata lì. In realtà sembra esserci davvero una squadra italiana interessata alle prestazioni sportive del “Pupone” e sarebbe il Como. La società lariana guidata alla famiglia indonesiana Hartono è infatti intenzionata a far diventare il Como un club dal marchio di rilevanza mondiale e la possibilità di avere Totti tra le proprie fila sarebbe una clamorosa operazione di margine e di marketing. Inoltre c’è chi assicura che i rapporti tra Francesco e alcuni protagonisti del Como, sia molto stretto a cominciare dall’allenatore Cesc Fabregas e passando per l’azionista Thierry Henry.