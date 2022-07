15-07-2022 17:51

Il calcio, e lo sport in genrale, sono un affare di famiglia: a Marialuisa Jacobelli, figlia del celebre giornalista e direttore di Tuttosport Xavier, è affidata l’immagine di DAZN che ha optato per la giornalista e bordocampista nella prossima stagione.

Una scelta aziendale che mira a rinforzare ulteriormente la squadra di professionisti, tra giornalisti e talent, che ha deciso di schierare consapevole della necessità di rinvigorire l’offerta e la stessa folta schiera di esperti che affiancano Diletta Leotta, approdata da Sky agli albori della sfida intrapresa dalla piattaforma digitale nel mercato italiano.

Gli esordi di Marialuisa Jacobelli

Archiviata la triste vicenda anche giudiziaria che ha condizionato la sua vita privata e la sua carriera, Marialuisa Jacobelli è tra le protagoniste di questa stagione calcistica ormai alle porte dopo aver acquisito una indubbia visibilità televisiva grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, in qualità di tentatrice.

Era il 2020 e una giovane Marialuisa esordiva sulle reti Mediaset, in uno dei prodotti più vincenti della scuderia Fascino e della geniale Maria De Filippi: un ruolo assai distante da quello odierno, ma che allora consolidò la sua versatilità e la lanciò definitivamente sul piccolo schermo.

Il debutto a Telelombardia e Topcalcio24

Nata a Bergamo 30 anni fa, ha intrapreso la carriera di modella prima di avvicinarsi a ruoli più impegnativi sul versante televisivo: nel 2017 sbarca infatti nel programma Direttacalcio di Topcalcio24, una opportunità che la vede in un ruolo di primo piano e che gestisce parallelamente alla collaborazione, con il programma ‘Qui studio a voi stadio’ in onda su Telelombardia.

Il passaggio in Rai e a DAZN

La sua esperienza nelle televisioni locali, una grande scuola per quanto riguarda il giornalismo televisivo, la proiettano verso obiettivi più ambiziosi: viene infatti chiamata a partecipare a Calcio&Mercato di Rai Due e Rai Sport, e nel 2019 fa la sua apparizione a Quelli che…la serie B sempre su Rai Due.

Il passaggio a DAZN, la piattaforma digitale che vanta i diritti di tutta la Serie A, la consacra come una delle conduttrici più seguite dal pubblico televisivo, notorietà confermata anche dai social sui quali Jacobelli vanta più di 1,5 milioni di followers.

Discreta, molto attenta e misurata nel suo stile è tra le giornaliste volute dai vertici per ampliare la redazione, costituita da esperti e talent, dall’azienda.

Vittima di stalking da parte dell’ex

Il 1° luglio scorso, come anticipato, si conclude per lei quel “clima di terrore” con minacce di morte, violenze fisiche e psichiche, denunciate con coraggio e determinazione dalla giovane giornalista nei confronti di un uomo che non accettava la conclusione della loro relazione.

L’uomo, Francesco Angelini, 52 anni, nato in Francia e residente a Montecarlo, è finito in carcere per stalking nell’inchiesta del pm di Milano Pasquale Addesso, su ordinanza del gip Livio Cristofano.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, sono 885 le telefonate effettuate e 600 le mail inviate dallo stalker in pochi mesi. La conduttrice, che tra l’altro sui social già lo scorso febbraio aveva pubblicato dei post in cui raccontava di essere vittima di stalking e che poi ha denunciato l’uomo lo scorso 17 giugno, era stata costretta anche a cambiare casa e a non pubblicare più foto o video sul profilo Instagram “per paura di essere localizzata”.

Una storia di grande esempio che Marialuisa, grazie all’intervento della magistratura, ha chiuso nel suo passato.

