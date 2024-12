Juventus, anche Del Piero ha perso le speranze: "Ecco perchè è nei guai"

Pinturicchio indica la sua favorita del momento per la lotta al titolo e non è la Juve. Ma per Motta c'è un grande problema da risolvere

Tra gli oltre 40.000 dell’Allianz Stadium c’era un tifoso speciale a seguire la sua Juventus. Si tratta di Alessandro Del Piero, vera istituzione bianconera oltre che idolo di tutti i supporter che hanno nel cuore la Vecchia Signora. Il Pinturicchio di Gianni Agnelli si è detto preoccupato della situazione della squadra di Thiago Motta, soprattutto perché non incute più timore negli avversari. Non tutto è perduto, comunque, anche per lo scudetto sebbene la favorita di Alex in questo momento sia un’altra.

La Juve che non fa più paura

La Juve dei 9 scudetti consecutivi aveva un grande vantaggio. Spesso e volentieri, infatti, vinceva le partite già negli spogliatoi con le squadre avversarie che si sentivano vittime sacrificali della supremazia bianconera. Ma i tempi sono cambiati e anche chi viene a Torino lo fa con la convinzione di poter strappare punti. Questa è l’idea di Alex Del Piero che ai microfoni di Cbs Sports Golazo dice: “Sono nei guai perché le squadre si stanno sentendo loro agio a giocare contro di loro, credono di poter vincere. Per il Bologna, uscire da qui con un pareggio è un buon risultato. Il problema è che le altre squadre non hanno paura e su questo Thiago Motta deve lavorare“.

Cambiaso e gli infortuni che penalizzano Madama

Gli infortuni, indubbiamente, non aiutano la Vecchia Signora. L’ultimo andato ko è stato Andrea Cambiaso, vittima di una distorsione alla caviglia. “Ci sono tante assenze, un altro infortunio oggi, un brutto infortunio perché Cambiaso è un grande calciatore per la Juve“, è l’amara constatazione di Del Piero che da quest’anno è sempre più spesso a Torino per seguire la figlia Dorotea. Non ci sono alibi, comunque, per Thiago Motta chiamato ad una svolta immediata già con il Manchester City.

Lotta scudetto: la Dea è la favorita

Per quanto riguarda lo scudetto, però, nulla è ancora perduto. Chiaramente non si può certamente parlare di una Juve favorita: “Chi vince? E’ la domanda più difficile d’Europa – risponde Del Piero -. Stiamo vedendo la miglior lotta-Scudetto in circolazione con tante squadre in corsa. Voi sapete dove va il mio cuore, per rimanere in tema con il posto in cui ci troviamo (lo Juventus Stadium, n.d.r.). Ma ad essere onesti, l’Atalanta arriva da 9 vittorie consecutive, ora affronterà il Real Madrid ed ha una occasione per fare uno step ancora più in alto“.