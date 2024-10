Cambiaso, l'intoccabile di Motta e Spalletti non molla la Juve: due no a una big

L'esterno è l'asso nella manica del tecnico della Vecchia Signora e del CT della Nazionale italiana. Il retroscena del rifiuto ad una grande europea

“Un sogno giocare in Nazionale”, e anche nella Juventus. Il terzino sinistro dei bianconeri, Andrea Cambiaso, si trasforma in un quinto di destra a centrocampo nell’Italia di Spalletti e conquista anche la scena internazionale: prima rete segnata in azzurro, in occasione della gara contro il Belgio in Nations League, con tanto di maglia numero 20 del compianto Paolo Rossi. E’ diventato oggetto di desiderio di una big europea che però dovrà arrendersi perché il matrimonio tra il difensore e i bianconeri è destinato a continuare. I retroscena della trattativa e come Thiago Motta ha blindato il suo gioiello 24enne.

Cambiaso resta alla Juventus: il Real Madrid si arrende

In questo momento, nessuna offerta economica sembra sufficiente per strappare Andrea Cambiaso alla Juventus. L’esterno bianconero ha infatti rifiutato persino le avances del Real Madrid, che lo avrebbe voluto ingaggiare nel mercato di gennaio per sostituire l’infortunato Dani Carvajal, fuori dai campi per il resto della stagione. Il giocatore italiano ha chiuso la porta a ogni possibile trasferimento.

Cambiaso: pilastro per Juve e Nazionale

Il difensore rappresenta una risorsa preziosa non solo per la Juventus, ma anche per la Nazionale italiana. Il suo rendimento rimane elevato sia con la maglia bianconera che con quella azzurra. La sua versatilità gli permette di giocare sia come esterno basso che alto, come difensore o centrocampista, a destra o a sinistra. Un calciatore moderno, in grado di coprire l’intero campo.

Il primo gol di Cambiaso con la Nazionale è arrivato dopo una corsa di 40 metri, finalizzando con l’istinto di un attaccante il cross di Federico Dimarco.

L’importanza di Cambiaso per Thiago Motta

Cambiaso-Juve: la storia prosegue. Dopo un anno sotto la guida di Allegri, Cambiaso è ora un elemento chiave anche per Thiago Motta, che lo schiera in campo regolarmente: in questa stagione ha già collezionato nove presenze su nove, di cui otto da titolare.

La sua duttilità tattica lo rende il perfetto interprete del “multi-ruolo” di Motta, che prevede frequenti cambi di posizione tra i giocatori in campo. Il terzino dimostra solidità in difesa, ma è anche abile nel capovolgere rapidamente l’azione, come accaduto durante la partita di Champions League contro il Lipsia. Al momento Cambiaso è un punto fermo della Juve. E anche il Real può attendere.