Juve, Giuntoli cancella Allegri: da Di Gregorio e Motta ai rinnovi di Cambiaso e Rugani, tifosi in estasi

Il Football Director ha raggiunto l’accordo col Monza per il miglior portiere del campionato, concluse anche le trattative per il prolungamento di contratto dell'esterno e del difensore

Michele Di Gregorio, in arrivo dal Monza, sarà il primo regalo di Cristiano Giuntoli a Thiago Motta, prossimo allenatore della Juventus. Raggiunto l’accordo con Galliani, ma il Football Director bianconero ha anche messo a segno due rinnovi di contratto importanti, quelli di Andrea Cambiaso e Daniele Rugani.

Juventus, Di Gregorio il primo regalo di Giuntoli a Motta

Thiago Motta è la prima novità della nuova Juventus che il Football Director Cristiano Giuntoli sta costruendo in vista della prossima stagione, Michele Di Gregorio sarà la seconda. Secondo Sportmediaset, Giuntoli ha infatti raggiunto l’accordo con il Monza per l’acquisto di quello che è stato eletto il miglior portiere della serie A 2023/24: l’intesa si basa su un’offerta di 20 milioni di euro da parte della Juventus.

Juventus, ufficiale il rinnovo di Rugani

L’arrivo di Di Gregorio non rappresenta la premessa alla cessione di Szczesny, mentre diverso potrebbe essere il destino di Perin, che piace al Parma e alla Roma. Intanto Giuntoli ha chiuso anche due rinnovi di contratto: ufficiale quello di Daniele Rugani, che ha prolungato il suo legame con la Juventus fino al 2026.

Juventus: no all’Aston Villa, prolungato il contratto di Cambiaso

È fatta anche per Andrea Cambiaso: l’esterno, utilizzato da Allegri anche in mediana nel finale di stagione, ha firmato un contratto con scadenza 2029. Una conquista importante per la Juventus, dato che pochi giorni fa sul tavolo di Giuntoli era arrivata un’offerta di 40 milioni di euro per Cambiaso da parte dell’Aston Villa.

Juventus, i tifosi esultano per le mosse di Giuntoli

I tifosi della Juventus esultano sui social dopo le prime mosse di Giuntoli per la prossima stagione. “Ottimo Di Gregorio, bravo Giuntoli, bella partenza”, esulta Maximus su X. “Con l’acquisto di Gregorio andrà via Perin per una piccola plusvalenza. E prendiamo anche un bravo portiere”, aggiunge Marcus99. “Rugani quest’anno se l’è cavata, vediamo con un altro tecnico. E sono felice per Cambiaso”, scrive Franki. “Rugani, esempio di affidabilità! Bravo Giuntoli!”, esulta Enrico.