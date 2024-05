Serie A, Inzaghi batte Thiago Motta: è lui il miglior allenatore. La sfida tra Inter e Juve è già ricominciata

Altro riconoscimento per il tecnico dei nerazzurri al culmine di una grande annata per la sua squadra. Secondo posto per l'italo-brasiliano, in procinto di trasferirsi in bianconero.

La Supercoppa italiana e lo scudetto sono valsi a Simone Inzaghi il premio di miglior allenatore dell’anno. A riconoscere questo status al tecnico dell’Inter sono stati l’Associazione Italiana Allenatori Calcio e la community di Panini. Il 48enne piacentino ha raccolto il 55% delle preferenze che gli sono bastate per avere la meglio sul secondo classificato Thiago Motta. Inzaghi e il suo staff verranno premiati a Rimini durante l’evento dedicato ai tecnici del pallone.

La crescita di Inzaghi, n.1 d’Italia

Simone Inzaghi alla sua terza stagione alla guida dell’Inter ha centrato tutti gli obiettivi prefissati. Se in Europa la sua squadra non è riuscita a ripetere il rendimento dello scorso anno, in Italia i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo tant’è che il titolo non è mai stato in discussione. Per questo motivo il tecnico piacentino ha ricevuto il riconoscimento di migliore d’Italia. Nella prossima stagione i meneghini proveranno a ripetersi, ben sapendo che la concorrenza inevitabilmente aumenterà.

Thiago Motta, la Champions non è bastata

Insomma, non è bastato a Thiago Motta aver portato il Bologna alla qualificazione in Champions e al terzo posto in classifica. L’italo-brasiliano potrà comunque consolarsi con la chiamata della Juventus che nella prossima settimana lo annuncerà come nuovo allenatore. Il duello in panchina arricchirà ulteriormente gli spunti del derby d’Italia con i bianconeri che proveranno ad essere più competitivi allestendo una rosa all’altezza. Al resto dovrà pensarci il tecnico, ben sapendo che le pressioni saranno indubbiamente maggiori.

A Florenzi il premio Fair Play

Lega Serie A e Philadelphia hanno annunciato che il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” è stato assegnato al difensore del Milan Alessandro Florenzi. Il motivo? Ciò che avvenne nel corso della partita tra i rossoneri e la Lazio con calciatore che si rese protagonista di un episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà nell’arco della stagione sportiva 2023-2024. L’ex romanista ha ascoltato la richiesta di un tifoso che desiderava la maglia di un compagno (Reijnders nello specifico) e lo ha accontentato al termine dell’incontro.