Juventus, al via il regno di Thiago Motta: Cambiaso e Rabiot da tenere, Calafiori il primo colpo

La Juventus accelera per Thiago Motta: una volta definito il suo arrivo, il mercato potrà decollare. Calafiori e Koopmeiners in cima alla lista, Giuntoli in pressing su Rabiot

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A tutto Thiago. L’addio di Motta al Bologna spiana la strada alla Juventus, pronta ad affondare il colpo sull’italo-brasiliano che ha portato gli emiliani in Champions. L’obiettivo è sistemare la questione panchina per poi dare il via al mercato con Calafiori in cima alla lista dei desideri.

Juventus, tutto pronto per l’inizio dell’era Thiago Motta

Stasera Thiago Motta guiderà per l’ultima volta il Bologna nel match del Ferraris contro il ‘suo’ Genoa, poi già lunedì potrebbe incontrare i dirigenti della Juventus. La Signora è in pole position, ma il tecnico ha una lunga fila di estimatori e, dunque, nulla può essere ancora dato per scontato. Circolano già le cifre del possibile contratto, che dovrebbero essere sui 3,5 milioni più bonus a stagione per tre anni. Saranno ore caldissime ai piedi della Mole: Giuntoli farà di tutto ottenere il sì di Motta.

Il mercato della Juventus se arrivasse Motta: assalto a Calafiori

Che stagione, quella di Calafiori. Per rendimento è stato senza alcun dubbio uno dei migliori difensori della Serie A e il merito va condiviso proprio con Thiago Motta che da terzino lo ha trasformato in centrale, tanto da essere inserito tra i 30 pre-convocati per gli Europei. A 22 anni ha tutta la carriera davanti: cinque gli assist, due i gol in campionato, realizzati proprio contro la Juve nell’ultimo turno di campionato. Giuntoli ci lavora da mesi per soffiarlo alla nutrita concorrenza. Sì, perché sulle tracce di Riccardo c’è mezza Europa: dal Bayer Leverkusen all’Atletico Madrid fino alle solite inglesi, Chelsea e Tottenham su tutte. La Juventus proverà a convincerlo con un contratto da cinque anni a 2,2 milioni a stagione.

Gli altri nomi in entrata e chi può restare con Thiago Motta

L’obiettivo numero uno per il centrocampo è sempre Koopmeiners, ma la strada per l’olandese sembra in salita. L’Atalanta farà il possibile e l’impossibile per trattenere i big e quindi anche il classe 1998, autore di una stagione pazzesca da 12 gol in campionato. Per quanto riguarda il mercato in uscita, l’arrivo di Thiago Motta potrebbe convincere Rabiot, in scadenza di contratto, a non cambiare aria. I due, infatti, si conoscono dai tempi del PSG: nei prossimi giorni è atteso l’incontro tra Giuntoli e la signora Veronique, madre e agente del centrocampista. Cambiaso, già allenato dall’italo brasiliano e in procinto di rinnovare fino al 2029, e Yildiz i punti da fermi da cui ripartire.