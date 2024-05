Juventus, Motta ufficializza l’addio al Bologna: ora è pronto per la rinascita bianconera

Il club rossoblù annuncia in un comunicato che l’allenatore della qualificazione in Champions League non rinnoverà il contratto. Raggiunto invece l’accordo con i bianconeri

Pubblicato: 23-05-2024 14:22