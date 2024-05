Bologna-Juventus, moviola: il fuorigioco sul 2-0 e la rete del 3-0 annullata dopo ai rossoblù

La prova dell’arbitro Ayroldi al Dall’Ara nell’ultimo posticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Molfetta ha ammonito sei giocatori

Giovanni Ayroldi, alla sua quinta stagione nella Commissione Arbitri Nazionale (CAN) e scelto per il delicato confronto tra Bologna e Juventus vanta un’esperienza significativa con un totale di 220 partite dirette. Nel corso della sua carriera aveva amministrato 954 ammonizioni, 30 doppie ammonizioni, 20 espulsioni dirette e ha concesso 79 calci di rigore, ma era reduce da una direzione da incubo in Catanzaro-Venezia di serie B dello scorso 5 maggio. Vediamo come se l’è cavata ieri al Dall’Ara.

I precedenti di Ayroldi con Bologna e Juventus

Quello del Dall’Ara è stato l’ottavo confronto con i bianconeri: 4 vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio. Diverso invece il bilancio con il Bologna. Nei cinque incontri precedenti i felsinei, infatti, non avevano mai vinto e avevano raccolto una sconfitta (6-1 a San Siro con l’Inter) e ben quattro pareggi.

L’arbitro ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Di Monte, con Minelli IV uomo, Meraviglia al Var e Irrati all’AVar, l’arbitro ha ammonito sei giocatori, di cui uno solo della squadra di Thiago Motta: 26′ Miretti, 28 Cambiaso, 62′ Danilo, 69′ Bremer, 83′ Aebischer, 90′ Fagioli.

Bologna-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. All’11’ sul gol di Castro check della sala Var per un possibile fuorigioco: tutto regolare, la rete del raddoppio rossoblù è valida, il giocatore è tenuto in gioco da Danilo. Un minuto dopo arriva il terzo gol del Bologna ma c’è un fuorigioco di Ostigard. Al 26′ brutta entrata di Miretti e giallo per lui. Tre minuti dopo ammonito Cambiaso, che era diffidato e salterà l’ultima di campionato col Monza, per un intervenuto in netto ritardo su Aebischer. Al 62′ giallo per Danilo per per una brutta entrata su Odgaard. Al 68′ giallo anche per Bremer per un duro intervento del brasiliano su Saelemakers, seguito da qualche protesta di troppo. L’unico ammonito del Bologna all’82’ quando Aebischer stende Yildiz al limite dell’area: il calcio piazzato porterà al momentaneo 3-2 di Milik. Al 90′ ammonito Fagioli – che in Bologna-Juventus rientrava dopo la lunga squalifica – per una trattenuta evidente su Saelemaekers.