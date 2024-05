Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:49

90'+3' TRIPLICE FISCHIO! Rimonta Juve, al Dall'Ara finisce 3-3!22:36

90'+3' LOCATELLI! Tiro dal limite deviato fuori da Beukema! 22:36

90' Tre minuti di recupero22:32

90' Trattenuta di Fagioli su Saelemaekers, giallo per il centrocampista bianconero22:32

88' OCCASIONE JUVE! Azione prepotente di Chiesa che vince il duello di forza con un difensore, scambia con Yildiz e viene chiuso da Skorupski al momento della conclusione!22:31

84' GOL! Bologna-JUVENTUS 3-3! Gol di Yildiz! Rimonta completata dai bianconeri, altro errore in disimpegno dei rossoblù con Yildiz che ruba palla e si invola verso la porta battendo Skorupksi con un destro dal limite!



83' GOL! Bologna-JUVENTUS 2-3! Gol di Milik! Punizione fantastica del centravanti bianconero che batte Skorupski! Ritorna in partita la Juve!



82' Ammonito Aebischer, trattenuta ai danni di Yildiz22:25

81' El Azzouzi cerca Orsolini a centro area, uscita sicura di Szczesny ad anticipare l'esterno rossoblù22:23

76' GOL! Bologna-JUVENTUS 1-3! Gol di Chiesa! Leggerezza di Lucumì che cerca in modo troppo lezioso il passaggio verso un compagno al limite dell'area, Chiesa interviene scippando il pallone e di sinistro batte Skorupski!



76' QUINTO CAMBIO BOLOGNA: El Azzouzi subentra a Freuler22:18

75' QUARTO CAMBIO BOLOGNA: standing ovation meritata per Calafiori, al suo posto entra Beukema22:18

75' Prova ad accedersi Yildiz, ma il passaggio di Chiesa è dosato male22:17

71' ULTIMO CAMBIO JUVE: ritorna in campo Fagioli, finisce la partita di Rabiot22:13

70' TERZO CAMBIO BOLOGNA: è il turno di Fabbian, esce Urbanski22:12

70' SECONDO CAMBIO NEL BOLOGNA: entra Orsolini al posto di Odgaard22:12

69' Continua a manovrare palla il Bologna alla ricerca della quarta rete22:11

68' Molto nervosismo adesso, giallo anche per Bremer22:11

64' QUARTO CAMBIO JUVENTUS: Milik subentra a Vlahovic22:06

63' PRIMO CAMBIO NEL BOLOGNA: fuori Castro, dentro Saelemaekers22:05

62' Ammonito Danilo, intervento imprudente su Odgaard22:04

62' Totalmente spaesata la Juventus, che adesso incappa anche in errori tecnici piuttosto grossolani22:04

58' Inevitabile cambio tattico adesso nella Juve, che con tutta probabilità si disporrà a quattro dietro22:01

57' TERZO CAMBIO JUVENTUS: entra Yildiz al posto di Gatti21:59

53' GOL! BOLOGNA-Juventus 3-0! Doppietta di Calafiori! Il centrale rossoblù ruba palla a centrocampo a Vlahovic e si lancia in avanti, Castro spalle alla porta tocca per lo stesso Calafiori che batte ancora Szczesny con un delizioso tocco sotto! Tripudio rossoblù al Dall'Ara!



50' Ritmi più bassi in questa ripresa, il Bologna mantiene pazientemente il possesso21:54

47' RABIOT! Conclusione con il mancino, Skorupski devia in corner21:51

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa al Dall'Ara!21:47

46' Entra anche Weah, fuori Cambiaso21:48

46' Doppio cambio all'intervallo per la Juve: Alcaraz prende il posto di Miretti21:47

Inizio a dir poco scioccante per i bianconeri, travolti dall'onda rossoblù in un Dall'Ara vestito a festa per celebrare la qualificazione in Champions League. Szczesny si supera su Freuler ma non può nulla sul tap in di Calafiori sugi sviluppi di calcio d'angolo, è poi Castro a convertire in gol il cross di Ndoye nonostante il "disturbo" amico di Urbanski. La Juve prova a reagire nella seconda parte di tempo, ma Skorupski dorme sonni relativamente tranquilli21:35

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Bologna avanti di due reti all'intervallo!22:00

42' SALVA TUTTO LUCUMI! Cross basso di Cambiaso, il centrale rossoblù anticipa all'ultimo Vlahovic che era già pronto a ribadire in fondo al sacco!21:28

41' Incursione laterale di Cambiaso che arriva sul fondo e crossa al centro, blocca Skorupski21:27

35' Schema su punizione della Juve, palla messa sul secondo palo per Rabiot che appoggia al centro. Attimi di confusione con la retroguardia rossoblù che riesce, non senza affanno, a liberare l'area21:22

33' Prova a guadagnare metri la Juve, che si è riorganizzata dopo l'inizio travolgente del Bologna21:19

30' Era diffidato Cambiaso, per lui niente Juventus-Monza21:15

29' Cartellino Giallo anche per Cambiaso, intervento imprudente ai danni di Aebischer21:14

26' Ammonito Miretti, brutto fallo su Posch. È il primo cartellino del match21:12

22' Cross di Odgaard a cercare Castro, pallone che sfila innocuo sul fondo21:08

17' Non sembra volersi fermare il Bologna, trascinato dall'entusiasmo del Dall'Ara21:03

13' Aveva segnato il 3-0 del Bologna con Odgaard, ma l'attaccante del Bologna si trovava in fuorigioco dopo la respinta di Szczesny!21:00

11' GOL! BOLOGNA-Juventus 2-0! Gol di Castro! Cross di Ndoye dalla sinistra, Castro e Urbanski arrivano insieme ma l'ultimo tocco sembra essere quello dell'attaccante argentino! Raddoppio rossoblù!



Guarda la scheda del giocatore Santiago Castro20:59

8' Ancora Bologna in avanti. Percussione di Calafiori che appoggia per Aebischer, la cui conclusione dal limite è deviata in corner20:54

5' Avvio scioccante per la Juve, tramortita dall'approccio arrembante del Bologna nel festoso clima dell Dall'Ara20:53

2' Gol! BOLOGNA-Juventus 1-0! Gol di Calafiori! Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Castro rimette il pallone al centro, la difesa bianconera allontana in qualche modo e Calafiori dal dischetto piazza insacca sotto alla traversa! Che avvio per i rossoblù!



2' MIRACOLO DI SZCZESNY! Disattenzione della Juve, Cambiaso si fa rubare il pallone da Freuler che viene fermato da un intervento straordinario del portiere bianconero!20:50

1' SI PARTE! Il primo possesso è bianconero!20:46

Squadre in campo al Dall'Ara! Manca pochissimo al fischio d'inizio!20:44

Le scelte di Montero: come previsto non cambia l'ossatura della squadra il tecnico bianconero. Sempre Bremer a comandare la difesa con Danilo e Gatti ai suoi lati, ci sono Cambiaso e Iling sulle corsie. A centrocampo è atteso nel secondo tempo il ritorno di Fagioli, dal 1' partono Rabiot, Locatelli e Miretti. Davanti il tandem formato da Chiesa e Vlahovic19:49

Le scelte di Thiago Motta: qualche cambio obbligato per i rossoblù, soprattutto davanti dove manca Zirkzee per infortunio. Sarà allora Castro a guidare l'attacco, supportato da Ndoye, Urbanski e Odgaard. Ancora panchina quindi per Orsolini, in mediana invece presenti Aebischer e Freuler. Skorupski tra i pali, Kristiansen, Lucumì, Calafiori e Posch compongono la linea difensiva19:47

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono con un 3-5-2: Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Junior - Vlahovic, Chiesa19:43

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù si schierano con un 4-1-4-1: Skorupski - Poscj, Lucumì, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Aebischer - Ndoye, Urbanski, Odgaard - Castro19:42

Dirigerà la gara Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, assistito da Bresmes e Di Monte e dal quarto ufficiale Minelli: Al Var opereranno Meraviglia e Irrati18:23

In panchina per i bianconeri ci sarà Paolo Montero, designato per traghettare la squadra in queste due ultime uscite. Nel Bologna invece potrebbe essere l'ultima apparizione casalinga di Thiago Motta, il cui destino sembra essere proprio quello di sostituto di Allegri per guidare la Juventus nella prossima stagione. Indiscrezioni di mercato che troveranno una risoluzione definitiva nelle prossime settimane18:20

Serata particolare al Renato Dall'Ara. Da una parte un Bologna che, fresco di aritmetica e storica qualificazione in Champions League, è pronto a festeggiare con i propri tifosi un traguardo straordinario al culmine di una stagione spettacolare; dall'altra la Juventus che nonostante la vittoria in Coppa Italia vive un momento particolarmente delicato in seguito all'esonero di Allegri 18:14

Benvenuti alla diretta di Bologna-Juventus, gara valida per la 37' giornata del campionato di Serie A!18:10