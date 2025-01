Inter, infortunio per Frattesi: problema muscolare in attesa di novità da Roma. Sorride Mkhitaryan

Inzaghi alle prese con l'emergenza infortuni. Se l'Inter recupera Mkhitaryan in vista dell'Empoli, rischia di perdere Frattesi e non per il mercato: il punto

La Supercoppa in Arabia Saudita, il tour de force in campionato, quindi la Champions: è un 2025 senza pause, quello dell’Inter. Che Inzaghi sta affrontando con l’infermeria piena e il fiato corto. Il tecnico nerazzurro tira un sospiro di sollievo per il recupero di Mkhitaryan, ma scatta l’allarme Frattesi.

Inter, il punto sugli infortunati: torna Mkhitaryan

L’armeno è tremendamente mancato nelle due partite post Supercoppa contro Venezia e Bologna. Ma l’infortunio è ormai smaltito. Mkhitaryan, fedelissimo di mister Inzaghi, ha ripreso a lavorare in gruppo e quindi è arruolabile per la sfida casalinga in programma domenica con l’Empoli.

Non è detto, però, che giochi dal primo minuto. L’ex Arsenal e Manchester United potrebbe infatti partire dalla panchina per poi essere schierato titolare in occasione della delicata trasferta di Champions League in Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga. Visto il momento poco fortunato, l’imperativo è ridurre al minimo i rischi, anche perché i nerazzurri devono difendere quella sesta posizione che significa qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione più ricca e nobile del Vecchio Continente.

Scatta l’allarme Frattesi. E non solo in chiave mercato

Da giorni sono noti i mal di pancia di Frattesi, che ha una voglia matta di dimostrare il proprio valore giocando di più. La Roma sta provando a riportarlo a casa e sullo sfondo c’è anche il Napoli, ma in questo caso non è il mercato a tenere banco. L’ex Sassuolo è stato gettato nella mischia al 70′ della sfida di ieri pareggiata 2-2 col Bologna, senza tuttavia riuscire a incidere.

Oggi è stata fatta chiarezza sulle condizioni del calciatore, che si sottoporrà a esami strumentali per via di un problema muscolare. A questo punto la sua presenza contro l’Empoli è a fortissimo rischio.

Roma spettatrice interessata: la trattativa

L’Inter è stata chiara: se al Napoli ha sparato 70 milioni per dare il via libera alla cessione di Frattesi, per la Roma la richiesta è tra i 40 e i 45 milioni di euro, soglia sotto alla quale non si scende. Da parte sua, il club giallorosso ha già preparato una bozza di contratto da quattro anni e mezzo per il centrocampista, ma Ranieri ha fatto intendere che alle cifre dei nerazzurri i capitolini non potranno arrivare.

Le parti dialogano, al momento senza schiacciare il piede sull’acceleratore. La sensazione è che l’affare possa decollare in prossimità del gong, spinto dalla volontà del giocatore di tornare protagonista dal primo minuto e non solo a partita in corso.

Inter, come stanno gli altri calciatori fermi ai box

Correa e Acerbi sono pronti al rientro, ma stanno svolgendo ancora lavoro personalizzato. Soprattutto il primo potrebbe farcela a recuperare per l’Empoli.

Tempi più lunghi per Bisseck e Calhanoglu. Per quanto riguarda il difensore, l’obiettivo è il ritorno in campo per la partita col Monaco del 29 gennaio o per quella col Milan del 2 febbraio. Per il turco si spera di riaverlo in occasione del derby.