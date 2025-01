Diretta live calciomercato giovedì 16 gennaio 2025: sì Zhegrova al Napoli. Juve, vertice per Vlahovic e visite per Kolo Muani

La Juventus, incassato il no di Araujo, non può negarsi un difensore valido in questa fase del campionato di Serie A. Cristiano Giuntoli ne è consapevole e, come anticipato ieri qui, dovrà tornare sul mercato riprendendo in considerazione quelle trattative rimaste sullo sfondo quali Antonio Silva e Tomori. Da riconsiderare anche Hancko. Il Milan, saltato il trasferimento di Okafor al Lipsia, punta su una possibile entrata da ben 30 milioni. Non certo un prezzo di favore.