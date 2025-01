Roma, Dybala: le parole sulla Champions sanno di addio, tifosi preoccupati

L’argentino ha raccontato su Twitch di sognare ancora di vincere la massima competizione per club, non necessariamente con i giallorossi

Paulo Dybala vuole ancora vincere la Champions League: l’argentino lo ha raccontato su Twitch, aggiungendo di volere la vecchia Coppa dei Campioni “con la Roma o un’altra squadra”. Parole che sanno di addio e che preoccupano i tifosi giallorossi.

Roma, Dybala e il sogno della Champions League

Paulo Dybala non ha mai smesso di sognare la Champions League. L’argentino lo ha ammesso in una diretta Twitch con lo streamer argentino Coker, a cui ha partecipato anche il connazionale della Roma Leandro Paredes. Il problema è che Dybala ha ormai 31 anni e, soprattutto, che la Roma non appare una squadra in grado, in questo momento, di puntare alla vittoria della Champions o anche solo a programmare un traguardo tanto ambizioso. Anzi, persino la partecipazione alla prossima edizione è assai lontana, considerando i 12 punti di ritardo in classifica dal 4° posto, occupato dalla Lazio.

Dybala e le parole che sanno di addio alla Roma

Il desiderio di Dybala, però, sembra più forte anche del suo attaccamento alla Roma. L’argentino dice chiaramente di essere pronto anche a cambiare club per inseguire il suo sogno. “Voglio vincere la Champions League, con la Roma o con qualunque altra squadra”, afferma Dybala e le sue sembrano proprio parole d’addio. L’argentino non indica la squadra in cui vorrebbe giocare, ma ricorda di essere stato in passato molto vicino a trasferirsi in Francia. “In passato sono stato molto vicino a concludere due trasferimenti, uno dei quali al Psg”, rivela in diretta sul web.

Roma, tifosi preoccupati per le parole di Dybala

Le parole di Dybala fanno suonare l’allarme tra i tifosi della Roma, che da tempo temono un addio dell’attaccante argentino. “Ma Dybala come fa a dire queste cose in questo momento? Deve pensare alla Roma”, protesta Encal su X. “Stai tranquillo Paulo, con la Roma il tuo resterà un sogno”, commenta Seven811. “Caro Paulo in Champions ci dobbiamo prima arrivare, per poter pensare di vincerla”, scrive Alessandro. Keith, invece, è tra i pochi a non preoccuparsi: “Un giocatore ambizioso che ha vinto tanto e che vuole vincere anche la Champions perché gli manca questo trofeo…che notiziona!”. Luca, infine, è drastico: “Dybala già ha la valigia, meglio che da oggi in poi giochi Soulé”.