La classifica senza errori arbitrali: i verdetti su Torino-Juve, Milan-Cagliari, Venezia-Inter e Bologna-Roma

Tanta carne al fuoco sul fronte arbitrale anche nella prima giornata di ritorno. Non mancano le polemiche e non manca neppure qualche svista nel weekend del massimo campionato. Ci sono stati errori determinanti? Sono state condizionate le partite che vedevano in campo la Juventus, il Milan, l’Inter e la Roma, caratterizzate da numerosi episodi controversi? Ecco la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla ventesima di campionato.

Arbitri, proteste clamorose nel derby di Torino

Derby di fuoco allo stadio Olimpico Grande Torino, con Fabbri che però se la cava, anche ricorrendo alla maniere forti. Giuste le scelte del fischietto di Ravenna, come evidenziato da numerosi moviolisti e in particolare dal talent arbitrale di DAZN Luca Marelli, a proposito del tocco con la mano di Yildiz in area che ha fatto infuriare i granata, ma anche sul possibile rosso a Coco per un duro intervento sullo stesso Yildiz, per finire alla decisione di non espellere Savona per il contatto con Karamoh. Giusto anche il doppio rosso ai due tecnici: Vanoli e Motta.

Moviola: le altre partite della 20ma giornata di A

Polemiche roventi anche in altre sfide, quasi tutte di cartello. A cominciare da Lazio-Como, dove l’impacciato Tremolada sbaglia da una parte e dall’altra (e quindi danneggiando tutte e due): manca il secondo giallo a Pellegrini, inesistente il rosso a Tchaouna. In Milan-Cagliari non sbaglia Fourneau: giusto non dare rigore ai rossoneri, lieve lo step on foot di Makombou su Abraham. Bene anche Piccinini in Venezia-Inter: non c’è rigore per il tocco col braccio di Zielinski, il polacco tocca il pallone prima col piede e ha il braccio aderente al corpo. Infine Bologna-Roma: Abisso non sbaglia negli episodi chiave, non c’è rigore per contatto Miranda-Saelemaekers, lo salva il Var sul tocco col braccio di Lucumi in chiusura.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 47 NAPOLI – 47 INTER** 43 INTER** +1 42 ATALANTA* 42 LAZIO -1 37 LAZIO 36 ATALANTA* +7 35 JUVENTUS* 33 FIORENTINA* – 32 FIORENTINA* 32 UDINESE -5 31 BOLOGNA** 29 MILAN** -3 31 MILAN** 28 JUVENTUS* +2 31 UDINESE 26 ROMA -6 30 ROMA 24 BOLOGNA** +2 27 GENOA 23 TORINO -3 25 TORINO 22 GENOA – 23 LECCE 20 EMPOLI -1 21 EMPOLI 20 PARMA -1 20 COMO* 19 LECCE – 20 PARMA 19 COMO* – 19 VERONA 19 MONZA -2 15 CAGLIARI 18 CAGLIARI +3 15 VENEZIA 14 VENEZIA – 14 MONZA 13 VERONA +7 12

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

