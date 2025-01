Bologna-Roma, moviola: Abisso ancora bocciato, che caos sui rigori: rossoblù furiosi

La prova dell’arbitro Abisso al Dall’Ara analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli, il fischietto siciliano ha ammonito cinque giocatori

Il palermitano Abisso, la scelta per Bologna-Roma, era reduce da una stagione no. Nelle prime tre giornate non era mai stato impiegato in A, Rocchi gli aveva dato una chance designandolo per la gara del Tardini tra Parma e Udinese dove è andato bene ma successivamente il suo rendimento è tornato alterno anche se è stato impiegato quasi sempre, in Empoli-Napoli è stato contestato dai toscani e non ha convinto in Monza-Torino. Vediamo come se l’è cavata ieri al Dall’Ara.

I precedenti di Abisso con Bologna e Roma

Quella contro il Bologna è stata la seconda gara della stagione in corso arbitrata dal fischietto di Palermo, la prima era stata Roma-Venezia 2-1 con le reti di Cristante e Pisilli. Tornando al bilancio totale, in 8 precedenti la squadra della capitale si è imposta in ben 7 occasioni, pareggiando soltanto una volta. Con gli emiliani 5 vittorie, 3 pari e 4 sconfitte.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Zingarelli con Manganiello IV uomo, Sozza al Var e Serra all’Avar, l’arbitro ha ammonito Miranda, Holm, Dallinga, Mancini, Lucumi.

Bologna-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 14′ fallo di Pellegrini da parte di Holm. Gomitata subita dal capitano della Roma. Niente giallo per l’arbitro. Al 22′ tuffo di Ndoye non ravvisato dall’arbitro: il Bologna si prende una punizione che non c’è su un fallo di Pellegrini che poteva portare al cartellino giallo. Al 32′ ammonito Miranda per una trattenuta a Saelemaekers, provvedimento eccessivo.

Al 33′ pallone filtrante di Dybala per Saelemaekers che entra in area e cade a terra, Miranda colpisce il retro della caviglia dell’ex di turno, in anticipo sul suo avversario: l’arbitro non fischia rigore, il VAR non corregge, il dubbio resta. Al 65′ rigore per il Bologna, c’è contemporaneamente una spinta di Pellegrini su Odgaard e un fallo di mano di Koné. Al 70′ fallo di Holm su Angelino e cartellino giallo per il calciatore del Bologna per proteste. Al 77′ Dallinga viene ammonito per una trattenuta ai danni di Svilar.

Al 94′ veementi proteste romaniste: c’è un mani di Lucumi su tiro di Ndicka. Per Abisso non c’è niente e c’è anche un giallo per il difensore della Roma Mancini ma il Var richiama l’arbitro all’on field review. Dopo aver rivisto le immagini il fischietto siciliano torna sulla sua decisione e indica il dischetto, dopo aver ammonito anche Lucumi. Dovbyk segna su rigore e la gara finisce 2-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi del match è Luca Marelli. L’esperto di Dazn parte dal rigore reclamato dai rossoblù e dice: “C’è un contatto dopo che Salemaekers si è spossessato del pallone, tra Miranda e Salemaekers stesso. Il contatto è veramente minimo, pertanto non ci sono gli elementi per un calcio di rigore. Contatto veramente molto leggero sul piede destro”. Sul rigore per la Roma allo scadere nessun dubbio: “Per me è rigore, il braccio è largo, cerca di ritrarsi ma non ci riesce”.