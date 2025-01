Giudice Sportivo Serie A, stangato il Milan: multe a Juve e Torino e la decisione su Motta e Vanoli dopo il derby

I provvedimenti disciplinari del giudice sportivo dopo la 20esima giornata di Serie A: fioccano le multe, mentre Thiago Motta e Paolo Vanoli sono stati squalificati per un turno

Costa caro il derby della Mole a Juventus e Torino, che oltre alla sanzione economica stabilita dal giudice sportivo, dovranno fare a meno dei propri allenatori per il prossimo turno di Serie A. Multa salata invece per il Milan dopo il pareggio contro il Cagliari. Ecco i provvedimenti disciplinari del giudice sportivo dopo la 20esima giornata di campionato.

Stangato il Milan

Dopo l’incredibile successo nel derby in Supercoppa italiana che sembrava poter dare una svolta definitiva alla stagione del Milan, il Diavolo è tornato con i piedi per terra in campionato, dove è uscito ridimensionato dal match con il Cagliari non andando oltre il pareggio e confermando l’andamento altalenante della propria stagione.

Oltre che ridimensionato il Milan esce anche con le tasche più leggere dalla sfida con i sardi, vista l’ammenda da 15mila euro – la più alta di questa giornata – decretata dal giudice sportivo della Serie A per aver intonato un coro becero di scherno nei confronti degli avversari e aver ritardato di tre minuti l’inizio del primo e del secondo tempo.

Provvedimenti disciplinari: quante multe dopo la 20esima di Serie A

Oltre al Milan, il giudice sportivo ha sanzionato altre sei società, con Bologna (per lancio di fumogeni e bicchieri semipieni da parte dei propri sostenitori sul terreno di gioco) e Lecce (per il mancato rispetto dei propri sostenitori del minuto di silenzio disposto dalla FIGC in onore di Fabio Cudicini) multate per 5000 euro.

Ammende da 4000 euro invece al Venezia per il lancio da parte dei propri tifosi di due fumogeni sul terreno di gioco che hanno comportato l’interruzione del match per circa 30 secondi e 1.500 per la Roma, sempre per lancio di un fumogeno. Multate anche Torino (3000 euro) e Juventus (2000) per lanci di fumogeni, bottigliette e petardi durante il derby della Mole.

Provvedimenti disciplinari: gli squalificati dopo la 20esima di Serie A

Sono invece cinque i giocatori squalificati dopo la 20esima giornata di Serie A. L’unico a essere stato espulso nell’ultimo turno è stato Loum Tchaouna della Lazio, che si è visto rifilare due cartellini gialli per comportamenti scorretti nei confronti di un avversario. Hanno invece rimediato la quinta ammonizione che ha fatto scattare la squalifica Karol Linetty e Sebastian Walukiewicz del Torino, Jhon Lucumì del Bologna e Francesco Zampano del Venezia.

Motta e Vanoli squalificati dopo la lite

Una giornata di squalifica dopo il derby tra Juventus e Torino per Paolo Vanoli e Thiago Motta. Questa la decisione del giudice sportivo in seguito all’alterco avuto dai due dopo il fallo non fischiato da Fabbri per un intervento di Savona su Karamoh e che ha portato le due panchine a scontrarsi